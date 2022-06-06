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Hazar Ergüçlü'den bikinili tatil paylaşımı! "Güneş lekeleri, uzun saçlarım ve..."

06.06.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Saklı dizisinde Aslı karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü, şimdilerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde giydiği transparan elbisesiyle ilgi odağı olmuştu. Ergüçlü, şimdi ise bikinili tatil paylaşımıyla çok konuşuldu.

Hazar Ergüçlü'den bikinili tatil paylaşımı! "Güneş lekeleri, uzun saçlarım ve..."

2013 yılında Star TV'de yayınlanan Medcezir dizisinde ve Yüksek Sosyete , Hayat Sırları, Ahlat Ağacı, Dudullu Postası gibi yapımlarda rol almış olan Hazar Ergüçlü, oyunculuk performansı dışında özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.

HAZAR ERGÜÇLÜ'DEN BİKİNİLİ TATİL PAYLAŞIMI!

Ünlü oyuncu, son olarak Berrak Tüzünataç ile birlikte verdiği pozlarla olay olmuştu.. Transparan giysisiyle dikkat çeken Ergüçlü, katıldığı davetin en şık isimlerinden biri olmuştu.

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"GÜNEŞ LEKELERİ, UZUN SAÇLARIM VE..."

Ergüçlü, bu kez tatil paylaşımıyla olay oldu. Siyah bikinisiyle tatil pozlarından birini takipçileriyle paylaşan ünlü isim, paylaşımına "That summer, güneş lekeleri, uzun saçlarım and that feeling" notunu düştü.

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Ergüçlü'nün paylaşımına takipçilerinden de binlerce beğeni yağdı.

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İşte ünlü oyuncunun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Hazar Ergüçlü
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