Hazar Ergüçlü'den filtresiz paylaşım

Ünlülerin sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara yaptıkları filtreler malum... Zaman zaman filtreleri abartan ünlüler bu abartı yüzünden sosyal medyanın diline düşerken bazı ünlüler ise en doğal halleriyle dikkat çekip alkış topluyor. Son olarak doğal halini hiçbir zaman paylaşmaktan çekinmeyen Hazar Ergüçlü bir paylaşım yaptı.

Kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile mutlu bir beraberlik sürdüren oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından filtresiz karelerini paylaştı.

Yazın tadını çıkarttığı bir sırada gördüğü çiçekleri fotoğraflamak isteyen Ergüçlü filtresiz ve makyajsız kareleriyle büyük beğeni aldı.



