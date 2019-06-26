MAGAZİN

Hazar Ergüçlü'den filtresiz paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2019 09:13 | Son Güncelleme

Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla gündeme gelen başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından en doğal halini paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

Hazar Ergüçlü'den filtresiz paylaşım

Ünlülerin sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara yaptıkları filtreler malum... Zaman zaman filtreleri abartan ünlüler bu abartı yüzünden sosyal medyanın diline düşerken bazı ünlüler ise en doğal halleriyle dikkat çekip alkış topluyor. Son olarak doğal halini hiçbir zaman paylaşmaktan çekinmeyen Hazar Ergüçlü bir paylaşım yaptı.

Kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile mutlu bir beraberlik sürdüren oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından filtresiz karelerini paylaştı.

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Yazın tadını çıkarttığı bir sırada gördüğü çiçekleri fotoğraflamak isteyen Ergüçlü filtresiz ve makyajsız kareleriyle büyük beğeni aldı.


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