Hazar Ergüçlü'den Hakan: Muhafız açıklaması! 2. sezon ne zaman?

Netflix'in ilk Türk yapımı olarak tüm dünyada izleyiciyle buluşan Hakan: Muhafız'ın Zeynep'i olarak rol alan Hazar Ergüçlü, Marie Claire dergisine konuştu. 27 yaşındaki oyuncu, "Proje sana nasıl geldi?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bu dizinin çekileceğini ilk olarak magazin haberlerinde öğrendim. Sürekli, "Çağatay Ulusoy'un Netflix'te yeni bir dizisi başlayacak" gibi söylentiler duyuyordum. Kadın karakter için bazı arkadaşlarım deneme çekimlerine gidiyordu."

"Karakterin seçildiğiyle ilgili sürekli haberler çıkıyordu. Bir gün beni de deneme çekimine çağırdılar. Sonra yönetmenle görüşmeye davet edildim. Gittim ve her şey birdenbire oldu. Bir anda, bu kakadar kolay bir şekilde kendimi işin içinde buldum. İnanamadım! Çünkü çok uzak görünüyordu. Çok mutlu oldum."

Çekimlerden de bahseden Ergüçlü, "Çekimler hızlı bir şekilde başladı. Bir anda dövüş dersleri almaya başladım. Ekiple ve yönetmenle çalışmaya; önceden mekanlara gidip prova yapmaya başladık. Çağatay'la ikili provalarımız oldu. Zeynep, dışarıdan bakıldığında, sert görünen ama içinde hassas, incinmeye müsait bir karakter. Küçükken annesini kaybetmiş ve Hakan'la en önemli ortak noktalarından biri bu. Bu durum onları hem yakınlaştırıyor hem de uzaklaştırıyor. Gelgitli ve didişmeli bir ilişkileri var" diye konuştu.