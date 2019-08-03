Hazar Ergüçlü’den havuz başında bikinili poz

Bir süredir kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile birliktelik yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından sarı bikinisi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Bundan birkaç hafta önce arkadaşlarıyla çıktığı tatilde siyah bikinisi ile olay olan Ergüçlü bu kareleri hikaye kısmından paylaşmayı tercih etmişti.

Ergüçlü sarı bikinisi ile görüldüğü kareyi bu defa instagram hesabından ilk kez kalıcı bir şekilde paylaşmayı tercih etti.

Ergüçlü fotoğrafa hiçbir filtre uygulamadığının notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

