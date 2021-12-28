Hazar Ergüçlü'den samimi sözler! "Ağlarım..."

İlişkisinde yaş farkı olduğu için zaman zaman gündeme gelen, son günlerde ise Saklı dizisindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, Vogue Dergisi'ne konuştu.

Eski kıyafetlerini atamadığını ve bu durum nedeniyle sıkıntı yaşadığını ifade eden Ergüçlü, "Bir şeyim kaybolursa gerçekten çok üzülüyorum, hatta ağlıyorum" dedi.

29 yaşındaki oyuncu açıklamasının bir yerinde ise "Muz yemek çok mutlu eder beni. Gözlerimden kalpler çıkmaya başlar bir anda. Ayrıca çöp atmak da mutluluk kaynaklarım arasında" dedi.

"Hızla değiştiğim yaşlardayım" diyen Hazar Ergüçlü "İki ay önce 'Kendini yeteri kadar tanıyor musun?' sorusuna 'Evet' derdim, şimdi ise aynı soruya cevabım 'Hayır' olurdu" itirafında bulundu.

