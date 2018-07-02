Hazar Ergüçlü'den şaşırtan imaj! Saçlarını kazıttı

2 / 8 Bir erkek arkadaşıyla kafede sohbet eden güzel oyuncu, ensesini kazıtıp saçlarını topuz yaptığı yeni imajıyla görenleri şaşırttı.

5 / 8 Ergüçlü "Saçımı kestirdim, onu sorun. Yakışmamış mı, rol için kestirdim” dedi.