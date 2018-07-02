Hazar Ergüçlü'den şaşırtan imaj! Saçlarını kazıttı

Çağatay Ulusoy'la Netflix dizisinde rol alacak olan güzel oyuncu yeni imajıyla Cihangir’de objektiflere takıldı.
Hazar Ergüçlü rolü için saçlarını kazıttı
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26 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü, yeni imajıyla Cihangir’de objektiflere takıldı.
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Bir erkek arkadaşıyla kafede sohbet eden güzel oyuncu, ensesini kazıtıp saçlarını topuz yaptığı yeni imajıyla görenleri şaşırttı.
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Ergüçlü, Onur Ünlü ve aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine gerildi.
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“Bu konu hakkında kesinlikle konuşmak istemiyorum. Özel hayatım hakkında konuşmayı sevmiyorum” diyen ünlü oyuncu, konuyu değiştirdi.
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Ergüçlü "Saçımı kestirdim, onu sorun. Yakışmamış mı, rol için kestirdim” dedi.
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Hazar Ergüçlü, başrollerini Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Kurtuluş ile paylaştığı Netflıx'in ilk Türk orijinal dizisi The Protector'da (Muhafız/ Koruyucu) rol alacak.
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Ancak Ergüçlü'nün yeni imajını çekimleri daha önce başlayan The Protector için mi değiştirdiği yoksa başka bir proje için mi tercih ettiği bilinmiyor.
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Hazar Ergüçlü rolü için saçlarını kazıttı
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