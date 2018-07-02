MAGAZİN

Hazar Ergüçlü'den şaşırtan imaj! Saçlarını kazıttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2018 16:34 | Son Güncelleme

Yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hazar Ergüçlü, ensesini kazıttı.

Çağatay Ulusoy'la Netflix dizisinde rol alacak olan güzel oyuncu yeni imajıyla Cihangir’de objektiflere takıldı.

Hazar Ergüçlü rolü için saçlarını kazıttı

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26 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü, yeni imajıyla Cihangir’de objektiflere takıldı.

26 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü, yeni imajıyla Cihangir’de objektiflere takıldı.
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Bir erkek arkadaşıyla kafede sohbet eden güzel oyuncu, ensesini kazıtıp saçlarını topuz yaptığı yeni imajıyla görenleri şaşırttı.

Bir erkek arkadaşıyla kafede sohbet eden güzel oyuncu, ensesini kazıtıp saçlarını topuz yaptığı yeni imajıyla görenleri şaşırttı.
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Ergüçlü, Onur Ünlü ve aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine gerildi.

Ergüçlü, Onur Ünlü ve aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine gerildi.
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“Bu konu hakkında kesinlikle konuşmak istemiyorum. Özel hayatım hakkında konuşmayı sevmiyorum” diyen ünlü oyuncu, konuyu değiştirdi.

“Bu konu hakkında kesinlikle konuşmak istemiyorum. Özel hayatım hakkında konuşmayı sevmiyorum” diyen ünlü oyuncu, konuyu değiştirdi.
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Ergüçlü "Saçımı kestirdim, onu sorun. Yakışmamış mı, rol için kestirdim” dedi.

Ergüçlü "Saçımı kestirdim, onu sorun. Yakışmamış mı, rol için kestirdim” dedi.
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Hazar Ergüçlü, başrollerini Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Kurtuluş ile paylaştığı Netflıx'in ilk Türk orijinal dizisi The Protector'da (Muhafız/ Koruyucu) rol alacak.

Hazar Ergüçlü, başrollerini Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Kurtuluş ile paylaştığı Netflıx'in ilk Türk orijinal dizisi The Protector'da (Muhafız/ Koruyucu) rol alacak.
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Ancak Ergüçlü'nün yeni imajını çekimleri daha önce başlayan The Protector için mi değiştirdiği yoksa başka bir proje için mi tercih ettiği bilinmiyor.

Ancak Ergüçlü'nün yeni imajını çekimleri daha önce başlayan The Protector için mi değiştirdiği yoksa başka bir proje için mi tercih ettiği bilinmiyor.
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Hazar Ergüçlü rolü için saçlarını kazıttı

Hazar Ergüçlü rolü için saçlarını kazıttı
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