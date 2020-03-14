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Hazar Ergüçlü: Medcezir ekibimiz bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 10:53 | Son Güncelleme

Hazar Ergüçlü, Medcezir'de rol aldığı arkadaşlarıyla Hakan Muhafız'da yeniden kamera karşısına geçmiş olmanın kendisini oldukça mutlu ettiğini söyledi.

Hazar Ergüçlü: Medcezir ekibimiz bir araya geldi

Hazar Ergüçlü'nün Çağatay Ulusoy'la başrolünü paylaştığı 'Hakan Muhafız'ın üçüncü sezonu yayınlandı. Yeni sezonda diziye 'Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez de dahil oldu. Hazar Ergüçlü ile Taner Ölmez, Medcezir'de iki sevgiliyi canlandırmıştı. Ayrıca o dizide Çağatay Ulusoy da Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşıyordu. Ayrıca yine Hakan Muhafız'da bir kahini canlandıran Miray Daner de Medcezir'de de oynamıştı. Böylelikle Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Çağatay Ulusoy ve Miray Daner yıllar sonra yeniden aynı dizide buluşmuş oldu.

Önceki gün reklam yüzü olduğu markanın tanıtım toplantısında kameraların karşısına geçen Hazar Ergüçlü, "Medcezir'deki eski ekibimizin bir araya gelmiş olması çok keyifliydi. Zaten yıllardır tanıdığım, çok sevdiğim arkadaşlarım. Çok gülüyorduk, yine çok mutluyduk, yine gülüyoruz" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü, medcezir,

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