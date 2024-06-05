Hazar Ergüçlü'nün kombini dile düştü! Seda Sayan dayanamadı

Elle Style Awards gecesine ünlüler akın etti ve giydikleri kıyafetlerle sosyal medyada isimlerinden söz ettirdi.

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü diğer ödül kombinleri gibi eleştiri yağmuruna tutuldu.

Gecede Yılın En Stil Sahibi Kadın Oyuncusu seçilen Hazar Ergüçlü'nün kombinin görenler kendini tutamadı ve oyuncuyu eleştirdi.

Ancak Seda Sayan Dilber rolüyle gündemden düşmeyen güzel oyuncuya destek oldu.

"Ben çorap kadınıyım" sözleriyle hafızalara kazınan Seda Sayan oyuncunun paylaşımına "çorap" yazıp alkış emojisi koydu.

Hazar Ergüçlü'nün "ben de çorap kadınıyım abla" yorumu ise görenleri güldürdü.







