Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı olay olmuştu! Ankaralı Ezo ilk kez konuştu! ''Benden esinlenildiği...'

Yılmaz Erdoğan’ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren “İnci Taneleri” dizisi fragmanlarıyla sosyal medyayı sallamıştı. Dizinin yayın tarihi heyecanla beklenirken Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı tanıtım olay olmuştu.

Fragmana, pavyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı damga vurmuştu. Yeni tanıtımın açılış sahnesinde, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…" ifadesine yer verildi.

Gerçek bir pavyonda çekildiği öğrenilen sahne izleyicilerden tam not aldı ve Ergüçlü'nün performansı çok beğenildi. O sahne içinse Yılmaz Erdoğan'ın Ankaralı Ezo'nun bir videosunu izlediği ve etkilendiği iddia edilmişti.

Hatta Hazar Ergüçlü'nün rolü için Ankaralı Ezo'dan özel ders aldığı söylenmişti. Ankaralı Ezo konu hakkında ilk kez açıklama yaptı.

İLK KEZ KONUŞTU

''Arkadaşlar İnci Taneleri'nde Sincanlı Erkal Soner'le birlikte abimdir kendisi benim. 4 ya da 5 sene öncesi bir video çektik. Bu videonun buralara geleceğini ikimiz de tahmin edemiyorduk. Ona da başarılar diliyorum abime. Ayağına taş değmesin.

Lakin ben ne kimseye ders verdim, ne de başka bir şey yaptım. Çünkü o kadar bir ilmim yok henüz. Kamera önü eğitimim yok, dans dersi kendi aldığım dans derslerim var. Kimseye, yani Hazar Ergüçlü'ye dans dersi vermedim. Benden esinlenildiği doğru mudur? Evet bu konuda bir doğruluk payı var.'' ifadelerini kullandı.

'ÇEKİMLER 10 SAAT SÜRDÜ'

Sincanlı Erkal olarak dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Erkal Sonel ise, “Şarkı bir anda patladı ve milyonlara ulaştı. Herkesin diline düştü. 26 yıldır sahne hayatının içindeyim ama yıldızım Yılmaz Erdoğan sayesinde parladı” demişti.

Pavyon sahnesinin çekimlerinin 10 saat sürdüğünü de söyleyen Şarkıcı Soner, “Aslında her şey bir anda sahnede gelişti. Çekimler yaklaşık 10 saat sürdü ve 10 saat boyunca canlı canlı çaldık” dedi.





