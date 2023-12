iPhone'dan AirPods'a, airfryerdan dikey süpürgeye 2023'ün en çok satan teknolojik ürünleri

Yaşamınızı kolaylaştıracak akıllı ev sistemleri, kullanıcı dostu özellikleriyle mutfakta geçirdiğiniz zamanı azaltacak mutfak aletleri, son teknolojiyle donatılmış akıllı telefonlar, sanal gerçeklik dünyasının kapılarını aralayacak gözlükler ve çok daha fazlası burada! Dikkat çekici tasarımları, üst düzey performansları ve fonksiyonellikleriyle öne çıkan 2023'ün en çok satan teknolojik ürünlerini sizin için bir araya getirdik. Kullanıcılarından tam not alan bu ürünlere bir şans vermek isterseniz, yazımızı okumaya devam edin!

1. Tineco iFloor 3 Akıllı Dikey Süpürge&Paspas

Islak ve kuru temizlik yapabilen Tineco iFloor 3 Akıllı Dikey Süpürge&Paspas, hafif ve kompakt tasarımıyla tercih sebebi. Evcil hayvanlı evler için ideal bu süpürgeyle temizlik çok kolaylaşıyor. Bu yenilikçi cihaz ile evinizi her zaman temiz su ile silmeniz mümkün.

2. Philips HD9650/90 Airfryer XXL

Philips HD9650/90 Airfryer XXL, 1,4 kg kapasitesiyle evde yemek yaparken size çok yardımcı olacak. Kalabalık evler için uygun olan cihaz, az yağlı ve sağlıklı yemekler yapmak için de ideal. Kullanışlı sıcak tutma modu sayesinde yemeğiniz piştikten sonra da 30 dakika daha sıcak kalıyor.Lezzetli ve çıtır çıtır yemekler yapmanın yolu Philips airfryerdan geçiyor, bizden demesi!

3. Apple AirPods Pro

MagSafe Şarj Kutusu ile birlikte gelen Apple AirPods Pro, gelişmiş ses performansına sahip. Muhteşem çözünürlükte net sesler duymanızı sağlayacak AirPods Pro önceki modellere göre 2 kat daha fazla gürültü engelleme özelliğine sahip, böylece müzik dinlerken dış sesler sizi rahatsız etmiyor.

4. TP-Link Tapo C310 Wi-Fi Güvenlik Kamerası

Dış mekanlar için uygun olan TP-Link Tapo C310 Wi-Fi Güvenlik Kamerası, ultra yüksek çözünürlüklü video çekebiliyor. Gelişmiş gece görüşü sayesinde tamamen karanlıkta bile video çekmeye devam ediyor. Hareket algıladığında sizi uyaran cihazın ultra güvenlikli sistemiyle kendinizi hep güvende hissedeceksiniz. 128 GB'a kadar depolamaya imkan veren güvenlik kamerasına bakmadan geçmeyin!

5. Lenovo Lecoo DS101 80dB 585gr 4D Yüksek Çözünürlüklü Hoparlör

Evde sinema deneyimi yaşamak isteyenler için Lenovo Lecoo DS101 80dB 585gr 4D Yüksek Çözünürlüklü Hoparlör olmazsa olmaz! Bu hoparlör, film izlemeyi daha zevkli hale getiriyor. Sürekli şarj etmeye gerek bırakmayan hoparlörü prize takarak kullanmak mümkün. Televizyon, bilgisayar, telefon ve tabletler için uygun olan cihaz, Aux kablosu veya bluetooth ile kolayca ses aktarımı yapabiliyor.

6. Garmin Instinct 2S Solar Surf Edition Saat

Garmin Instinct 2S Solar Surf Edition Saat'in 51 güne kadar pil ömrü mevcut. Ayrıca 100 metreye kadar su geçirmiyor. Spor sırasında önemli bildirimleri kaçırmamak için Garmin saatinizi kullanmanız mümkün. Tüm sağlık bildirimlerinizi anlık olarak alabileceğiniz akıllı saat ile vücudunuzun her anını takip edebileceksiniz. Akıllı saatiniz tüm antrenmanlarınız sırasında bileğinizde size eşlik edecek.

7. Oculus Quest 3 128 GB All In One Kablosuz VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Sanal gerçeklik gözlüğü ile oyun oynamak çok farklı bir deneyim. İstediğiniz oyunları daha gerçekçi oynamak için de Oculus Quest 3 128 GB All In One Kablosuz VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü şart. Partilerde ortamı hareketlendirecek bu gözlüğü ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirirken kullanabilirsiniz. VR gözlük almak istiyorsanız bu ürünü kaçırmayın deriz.

8. Apple iPhone 11

Çift kamera sistemiyle çok beğenilen telefonlardan biri olan Apple iPhone 11'in gece modu, portre modu ve 4K video kaydı özelliği bulunuyor. Güvenli kimlik doğrulama için Face ID özelliği debulunan iPhone 11'in birçok farklı rengi mevcut. Suya ve toza dayanıklı bu telefonu almak isterseniz acele edin.

9. HyperX Cloud II Gaming Kulaklık

Oyuncular için kaliteli bir kulaklık şart. HyperX Cloud II Gaming Kulaklık da gamerların favorilerinden. Bu kulaklık oyun oynarken en iyi ses deneyimini yaşamınızı sağlıyor. Dijital ses iyileştirme özellikli mikrofonu olan kulaklık ortamdaki gürültüleri azaltıyor.Sadece oyuna odaklanmanızı sağlayan bu kulaklığı tüm oyuncular satın almalı!

10. iPad(2018-2022) Stylus Kalem

Birçok iPad modeliyle uyumlu olan iPad(2018-2022) Stylus Kalem ile farklı kalınlık seviyesinde çizgi çizmek mümkün. Normal kalem gibi yazı yazmaya olanak sağlayan ürün, hareketlere oldukça duyarlı. Kalemi açmak için kapaktaki düğmeye dokunmak gerekiyor. 90 dakika şarjla 20 saat çalışabilen kalemi bir kez kullanan vazgeçemiyor.

11. Oral-B Pro 3000 Blue 1CT Elektrikli Diş Fırçası

Elektirikli diş fırçaları manuel fırçalara göre çok daha iyi performans gösteriyor. Çok sert fırçalandığında uyaran Oral-B Pro 3000 Blue 1CT Elektrikli Diş Fırçası ile derinlemesine temizlik yapmak mümkün oluyor. Sağlıklı dişler için elektrikli bir diş fırçası edinmek istiyorsanız, manuel fırçalara göre %100 daha fazla plak gideren bu fırçanın 3 ayrı fırçalama modu olduğunu da ekleyelim.

12. JBL Charge5 Bluetooth Hoparlör

Partilerin vazgeçilmezi olan JBL Charge5 Bluetooth Hoparlör, su geçirmez özelliği sayesinde dış mekanlarda da kullanılabiliyor. Özellikle plaj için ideal bu hoparlörle müzik, gittiğiniz her yerde sizinle olacak. 4 saat şarj ile 20 saate kadar çalabilen bu hoparlörü kaçırmayın.

13. Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti

Çok satanlar listesinde birinci sırada olan Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti, 60 dakikaya kadar kablosuz kullanılabiliyor. 7 farklı aparatı ile saç ve sakalınıza istediğiniz şekli vermenizi mümkün kılan cihaz, yıkanabilir parçaları sayesinde kolayca temizlenebiliyor. Seyahat saklama çantası da olan bu bakım setine bakmadan geçmeyin.

14. Xiaomi Mi-R03-Router Sinyal Güçlendirici

Evde wi-fi sinyali her odaya ulaşmıyorsa bir güçlendirici almanız şart. Kullanışlı tasarımı sayesinde çok az yer kaplayan Xiaomi Mi-R03-Router Sinyal Güçlendirici evde çok işe yarıyor. 2 anteni ile oldukça güçlü bu ürün evdeki sinyal sıkıntılarını gideriyor.

15. JBL Tune 570BT Wireless Kulaklık

JBL markasının kulak üstü kulaklıkları arasında en beğenilen modellerden biri, JBL Tune 570BT Wireless Kulaklık. Pembe rengiyle çok hoş duran bu kulaklık Amazon'da çok satanlar listesinde yer alıyor. 40 saate kadar pil ömrü olan kulaklık çok rahat. Katlanabilir tasarımıyla her yere taşıyabileceğiniz bu kulaklığa bir şans vermeye ne dersiniz?

