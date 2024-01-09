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Çok satan Philips HD7462/20 Filtre Kahve Makinesi'ni sizin için denedik

08.01.2024 16:21 | Son Güncelleme:
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Kahve tutkunlarının favori içecekleri arasında yer alan filtre kahve, içerdiği yüksek antioksidanla sağlıklı bir içecek alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Siz de filtre kahve tüketmeyi seviyorsanız, dışarıda bir ayda kahveye vereceğiniz fiyata bir ömür kullanabileceğiniz kaliteli bir filtre kahve makinesi alarak hem bütçenize katkı sunabilir hem de evde 7/24 kahve keyfi yaşayabilirsiniz. Sizin için piyasadaki en sevilen ve çok satan Philips HD7462/20 Kahve Makinesi'ni denedik. İşte detaylar!

Çok satan Philips HD7462/20 Filtre Kahve Makinesi'ni sizin için denedik

Güne sıcacık, mis gibi bir fincan filtre kahveyle enerjik giriş yapmaya ne dersiniz ya da günün yorgunluğunu leziz bir kahveyle atmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise kaliteli bir filtre kahve makinesine ihtiyacınız var demektir! Evde filtre kahve keyfi yaşamanızı sağlayacak kullanıcı dostu bir cihaz arayışındaysanız, bu içeriğimize bakmadan kararınızı vermemenizi tavsiye ederiz.

Çok satanlarda ilk sırada: Philips HD7462/20 Filtre Kahve Makinesi

Adsız tasarım - 2024-01-08T155401.293

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Philips HD7462/20 Filtre Kahve Makinesi'nin öne çıkan özellikleri

Piyasadaki en sevilen, geçen ay yalnızca Amazon'da 400 adetten fazla satan Philips HD7462/20 Kahve Makinesi'ni sizin için denedik ve cihaza ilişkin olumlu ve olumsuz yorumlarımızı bu detaylı inceleme içeriğimizde bir araya getirdik. Halihazırda bir filtre kahve makinesi almak istiyor ya da eskiyen cihazınızı yenilemeyi düşünüyorsanız, bu içeriğimiz sizin için harika bir yol gösterici olacak. İşte avantajları ve dezavantajlarıyla Philips HD7462/20 Filtre Kahve Makinesi!

Kapasite

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Cihaz 1,2 litre su kapasitesine sahip. Bu da bir kerede yaklaşık olarak 10 büyük fincan/15 küçük fincan filtre kahve demlemeye olanak sağlıyor. Ürün, piyasadaki filtre kahve makinelerine nazaran yüksek kapasitesiyle öne çıkıyor.

Yüksek kaliteli filtre

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Makine, yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir bir filtre ile birlikte geliyor. Bu filtrenin çıkartılabilir olması ve temizlenmesi kolay olması, kahve yapma işlemini daha pratik hale getiriyor. Ayrıca siyah bir kahve ölçeği de cihazla birlikte kutudan çıkıyor.

Damlatmayı önleyici sistem

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Makinede damlama önleme sistemi bulunuyor. Bu sistemi sayesinde kahve cam sürahiye dolduktan sonra filtre kabı kapalı olarak kalıyor ve kahve damlama yapmıyor.

Tasarım

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Cihaz, modern ve şık olmasının yanında kompakt tasarımıyla da dikkat çekiyor. Küçük mutfak tezgahlarında bile kolaylıkla yer bulabileceğiniz bu ürün, mutfağınıza şıklık katacak bir görünüme sahip.

Üst gövdesi metal renkte olan ve tamamı siyah olan iki farklı renk alternatifiyle sunuluyor. İnoks gövdeli makine, siyaha kıyasla daha fazla tercih ediliyor. Öyle ki metal görünümlü olan, siyaha nazaran geçtiğimiz ay iki kat daha fazla satılmış.

Otomatik kapanma özelliği

Cihaz, 30 dakikadan sonra otomatik olarak kapanıyor. Bu özellik, enerji tasarrufu sağlıyor ve kullanımı daha güvenli hale getiriyor.

Sıcak tutma özelliği

Cihaz, demlemeyi bitirdikten sonra kahveyi geniş bir termal sürahi içine alıyor ve burada kahveyi sıcak tutuyor. Cam sürahide bekleyen kahve, hem sıcak kalıyor hem de uzun süre taze aromasını kaybetmiyor.

AromaSeal teknolojisi

Philips HD7462/20 Filtre Kahve Makinesi, özel olarak tasarlanan AromaSeal teknolojisi sayesinde kahvenin taze aromasını koruyor. Kahve demlendikten sonra kanala geçtiği için uzun süre taze kalıyor. Size de lezzet dolu kahvelerinizi keyifle yudumlamak kalıyor.

Malzeme kalitesi

Philips HD7462/20 Kahve Makinesi oldukça hafif, buna karşın dayanıklı malzemelerden üretildiği ilk bakışta belli oluyor. Gövde kısmı paslanmaz çelik inoks malzemeden olsa da diğer kısımlar piyasadaki aynı banttaki pek çok cihazda olduğu gibi kaliteli plastik materyalden oluşuyor.

Hızlı demleme özelliği

Kahve makinesi, hızlı demleme özelliği ile sadece birkaç dakika içinde kahve hazırlayabiliyor. Bu özellik, acele durumlarda oldukça faydalı.

Çıkarılabilir su tankı

Philips HD7462/20 Kahve Makinesi'nin su tankı kolayca çıkarılabiliyor, temizlenebiliyor ve doldurulabiliyor. Bu da kullanım kolaylığı sağlıyor.

Philips HD7462/20 Filtre Kahve Makinesi'nin en sevdiğimiz özellikleri

Bu cihazı bir inceleme yazısı yazmamıza değer kılan birkaç önemli özellik:

  • Öncelikle cihazın kullanımı gerçekten son derece pratik ve kolay. Cihazı fişe takın, filtre kağıdını hazneye yerleştirin, kahvenizi ve suyunuzu ekleyin, düğmesine basın ve üç dört dakika içinde kahveniz hazır! Üstelik mutfağınızı dolduran mis gibi kahve kokusu da cabası!

  • AromaSeal teknolojisi sayesinde kahvenin taze aromasının korunması, gerçekten takdire şayan. Kahve demlendikten sonra kanala geçtiği için uzun süre taze kalıyor ve bu da ne zaman isterseniz leziz bir kahve içmenizi sağlıyor. Bu özellik farkı gerçekten hissettiriyor.

  • Cihaz, tasarım açısından çok tatmin edici. Hem hafif hem kompakt hem de şık olmasının yanında kaliteli bir görünüm de sunuyor.

Philips HD7462/20 Filtre Kahve Makinesi'nin sevmediğimiz yanları

Dezavantaj diyebileceğimiz pek özelliği olmasa da cihazla ilgili zayıf bulduğumuz iki nokta var:

  • İlki, cihazın otomatik kapanma özelliği yarım saat sonra devreye giriyor. Yarım saat sonra kahve soğumaya başlıyor, gidip tekrar cihazı açmak gerekiyor. Dolayısıyla kahvenin sıcak tutma süresi görece biraz kısa, kahve makinesinden alınan kahvenin daha uzun süre sıcak kalmasını isteyen kullanıcılar için bu bir dezavantaj sayılabilir.

  • Cihazın 1,2 litre olan tank kapasitesi bizce ideal ancak bir kerede 10 bardaktan daha fazla kahve yapmak için sık sık su eklemek gerekiyor. Cihaz, ofis gibi kalabalık alanlar için biraz yetersiz kalabilir.

Peki ya kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, cihazın kullanımının son derece kolay ve pratik olduğu konusunda hemfikir. Birçok kullanıcı da hızlı demleme özelliğinden çok memnun kaldığını belirtiyor. Kahvelerini hızlı bir şekilde hazırlayabildikleri için zaman kazandıklarını belirtenler, cihazın şık ve modern tasarımını beğendiklerini de ekliyorlar. Bazı kullanıcılar, Philips HD7462/20'nin AromaSeal teknolojisinin kahve aromasını daha iyi koruduğunu ifade ediyor. Bu özellik demlenen kahvenin taze ve aromatik kalmasını sağlıyor. Cihazın fiyat performans açısından tatmin edici olduğunu söyleyenler de var. İşte birkaç kullanıcı yorumu:

  • "Gün içerisinde sık sık kahve içenler için uygun fiyatlı ve kaliteli bir kahve makinesi."

  • " Çok kaliteli. Gerçek bir fiyat performans ürünü. Fazlasıyla memnunum."

  • "Çok rahat kullanım ve temizlik. Her gün sabah kahve demliyoruz, Philips kalitesi."

  • "Beklentimi karşıladı. Bir süredir kullanıyoruz, gayet kullanımı kolay ve memnun ediyor."
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Deneyenler ne diyor?

  • "Lezzetli ve taze. Üçüncü siparişim, çevremdekilere de tavsiye ettim onlar da aldılar. Ürün taze ve iyi paketlenmiş olarak geliyor."

  • "Çok kahve içen biri olarak diyebilirim ki gerçekten mükemmel. Aroması ve tadına doyamadım. Çok samimi söylüyorum fiyatı da harika ve hemen birkaç paket daha sipariş ettim. Umarım fiyatı da, tadı da aynı şekilde devam eder."

  • "Filtre kahvede Columbia Supremo'dan vazgeçmem. Çok aromatik ve çok lezzetli."
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Doğal içerikli Tchibo Beyaz Kağıt Filtre Kağıdı, birinci sınıf kaliteli materyali ile öne çıkıyor. Diğer filtre kağıtlarında olduğu gibi kahvenizde tat ve koku bırakmayan ürün, boyut olarak da tüm cihazlara uyum sağlıyor. Kullanıcılarının Tchibo kalitesi sayesinde güvenle tercih ettiği ürün oldukça tutuluyor.

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