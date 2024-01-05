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Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sosyal medyayı sallamıştı! Sincanlı Erkal gündeme oturan Dilber’i anlattı!

05.01.2024 07:24 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolde oynadığı "İnci Taneleri" dizisinin ikinci tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Dizide pavyonda çalışan Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün dansı olay olmuştu. Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı ve Sincanlı Erkal’ın ‘Gemileri Yakarım’ şarkısı milyonlara ulaştı. Sincanlı Erkal gündeme oturan Dilber’i anlattı.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolü paylaşacağı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin ikinci fragmanı büyük yankı uyandırmıştı.

Fragmana, pavyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı damga vurmuştu. Yeni tanıtımın açılış sahnesinde, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…" ifadesine yer verilmişti.

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Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisinin ikinci tanıtımında Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı ve Sincanlı Erkal’ın ‘Gemileri Yakarım’ şarkısı milyonlara ulaştı. Sincanlı Erkal gündeme oturan Dilber’i anlattı.

Sincanlı Erkal olarak dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Erkal Sonel, “Şarkı bir anda patladı ve milyonlara ulaştı. Herkesin diline düştü. 26 yıldır sahne hayatının içindeyim ama yıldızım Yılmaz Erdoğan sayesinde parladı” dedi.

Erkal Soner, “Ben bile şok oldum. Şarkı bir anda patladı ve milyonlara ulaştı. Herkesin diline düştü. 26 yıldır sahne hayatının içindeyim ama yıldızım Yılmaz Erdoğan sayesinde parladı. Gerçekten arayan arayana... Hollanda’dan, Belçika’dan, Danimarka’dan... Her yerden mesaj ve telefonlar geliyor” ifadelerini kullandı.

“10 SAAT BOYUNCA CANLI CANLI ÇALDIK”

Çekimlerin 10 saat sürdüğüne de değinen Soner, “Aslında her şey bir anda sahnede gelişti. Çekimler yaklaşık 10 saat sürdü ve 10 saat boyunca canlı canlı çaldık” dedi.

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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