Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü ilk kez kaçmadı

Yönetmen Onur Ünlü ve oyuncu Hazar Ergüçlü birlikteliği geride bıraktığımız aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikilinin arasındaki yaş farkı yüzünden gözler ikiliye çevrilmişti.
45 yaşındaki Ünlü ve 26 yaşındaki Ergüçlü geride bıraktığımız akşam Asmalımescit’te bir mekanda görüntülendi.
Ergüçlü sevgilisi Ünlü’nün elini sımsıkı tutarak gazetecilerin karşısına geçti. Derin sırt dekolteli, askılı elbisesiyle dikkat çeken Ergüçlü, “Her şey yolunda mı” sorusuna, gülerek “Mutluyuz” demekle yetindi.
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