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Hazer Amani Acun Ilıcalı'ya rakip oluyor

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 28.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla ile yaşadığı aşkla sıkça gündeme gelen ve MasterChef'in ikinci sezon kadrosundan apar topar çıkarılan ünlü şef Hazer Amani, çok konuşulacak bir rekabete imza atmaya hazırlanıyor.

Hazer Amani Acun Ilıcalı'ya rakip oluyor

Tv8'de yayınlanan MasterChef programı ile adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran, ardından Sıla Gençoğlu ile ilişkisi patlak veren Hazer Amani, Acun Ilıcalı'nın kanalındaki program ile yollarını ayırmıştı. Hazer Amani, yaptığı yeni anlaşma ile MasterChef'e rakip olarak geliyor.

Fox TV'de geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve MasterChef Türkiye'nin çakması olarak nitelendirilen 'The Taste Türkiye', ikinci sezonu için Hazer Amani ile anlaştı. Yapılan bu anlaşma, iki programın reyting yarışında nasıl ilerleyeceği konusunda merak uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
hazer amani masterchef the taste türkiye

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