Hazır pizzalara meydan okuyun: Bazlama pizza tarifi

Bazlama pizza tarifi ile sadece 20 dakikada damak çatlatan bir yemek yapabilirsiniz. Hazır pizzalara ve büyük restoran zincirlerin pizzalarına meydan okuyan bazlama pizza tarifini mutfak bilginiz ve el beceriniz ne kadar olursa olsun kolaylıkla yapabilirsiniz. Evde şipşak hazırlayabileceğiniz Bazlama tabanlı, bol malzemeli pizza, küçük-büyük herkesin beğenisini kazanacak.

Malzemeleri bir araya getirin ve hemen başlayın.

BAZLAMA PİZZA TARİFİ

1 adet orta boy bazlama

1 kutu domates püresi

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

5 adet dilimlenmiş mantar

3 yemek kaşığı siyah zeytin dilimi

3 yemek kaşığı haşlanmış mısır

BAZLAMA PİZZA TARİFİ NAZIL YAPILIR

Bazlamayı ortadan ikiye bölün.

Tabanına domates püresini iyice yaydırın.

Kaşar peyniri rendesini, mantar dilimlerini, siyah zeytin dilimlerini ve mısır tanelerini bazlamanın üzerine dizin.

Üzerine biraz daha kaşar peyniri ekleyin.

200 derecede 15 dakika pişirin.

Afiyet Olsun



