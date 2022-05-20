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Hazır pizzalara meydan okuyun: Bazlama pizza tarifi

20.05.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazlama pizza tarifi ile çok kısa sürede harika bir lezzeti sofraya hazırlayabilirsiniz. Canınız yemek yapmak istemiyorsa veya en sevdiğiniz arkadaşınız çat kapı geldiyse... Panik yapmayın! Hazır sipariş vermenize de gerek yok. Bazlama pizza tarifi için gerekli olan malzemelerin çoğu hali hazırda mutfağınızda vardır. Yoksa bile el yapımı bazlama pizza tarifinin yerini hiçbir şey tutamaz.

Bazlama pizza tarifi ile sadece 20 dakikada damak çatlatan bir yemek yapabilirsiniz. Hazır pizzalara ve büyük restoran zincirlerin pizzalarına meydan okuyan bazlama pizza tarifini mutfak bilginiz ve el beceriniz ne kadar olursa olsun kolaylıkla yapabilirsiniz. Evde şipşak hazırlayabileceğiniz Bazlama tabanlı, bol malzemeli pizza, küçük-büyük herkesin beğenisini kazanacak.

Malzemeleri bir araya getirin ve hemen başlayın.

BAZLAMA PİZZA TARİFİ

  • 1 adet orta boy bazlama
  • 1 kutu domates püresi
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 5 adet dilimlenmiş mantar
  • 3 yemek kaşığı siyah zeytin dilimi
  • 3 yemek kaşığı haşlanmış mısır

BAZLAMA PİZZA TARİFİ NAZIL YAPILIR

  • Bazlamayı ortadan ikiye bölün.
  • Tabanına domates püresini iyice yaydırın.
  • Kaşar peyniri rendesini, mantar dilimlerini, siyah zeytin dilimlerini ve mısır tanelerini bazlamanın üzerine dizin.
  • Üzerine biraz daha kaşar peyniri ekleyin.
  • 200 derecede 15 dakika pişirin.

Afiyet Olsun

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