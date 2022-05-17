Kabarmayan keklere son! Keki kabartmak için yapacağınız etkili öneriler

Kek eşsiz tadıyla herkesin sevdiği lezzetlerden. Herkesin istediği şekilde tarifte farklı kek tarifi bulmak mümkün. Havuçlu kek, ıslak kek, kakaolu kek gibi çeşitleri bulunan kekin hem tadı hem de görünümü önem taşıyor. Kekin kabarık olması için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Ne yaparsam yapıyım kekimi istediğim gibi kabartamıyorum diyorsanız bu yöntemleri yapmalısınız. Bu yöntemler sayesinde herkes kekinizin nasıl bu kadar kabarık olduğunu öğrenmek isteyecek.

DOĞRU SIRAYLA ÇIRPIN

Kek kabartmanın en en önemli ve temel kuralı yumurtaların doğru çırpılmasından ve doğru oranda kullanılmasından geçiyor. Doğru yumurta seçimi, yumurtaların ısısı ve güzel şekilde çırpılması sonucunda muhteşem keklerinizin olmaması için hiçbir engeliniz kalmıyor. Yumurtalarınızı oda sıcaklığında bekletin, soğuk yumurtalarla kek yapmayın. Soğuk yumurtayla yapılan kekler istenildiği gibi kabarmaz. Ardından yumurtalarınızı dilerseniz sarısına ve beyazına ayırıp ayrı ayrı çırpabilirsiniz. Bu şekilde kek harçları hazırlayabileceğiniz gibi yumurtaları ayırmadan şekerle çırparak da yapabilirsiniz. Şekerle çırpılan yumurtaları köpük köpük olana kadar ve kremamsı bir doku alana kadar çırpmaya özen gösterin. Ne kadar iyi çırparsanız kekiniz o kadar iyi kabarır.

MADEN SUYU KULLANIN

Yumurtadan sonra keki en güzel şekilde kabartan yöntemlerden biri ise soda yani maden suyu kullanmak. Harca girdiği an aniden köpürdüğünü göreceksiniz zaten. Bu etkisini sodalar fırında da gösteriyor. Kekinizin sünger gibi yumuşacık ve kocaman bir şekilde kabarmasını sağlayacaktır. Soda kullanılan keklerin nasıl nefis bir şekilde kabardığını gözlemleyince artık tüm tariflerinizde kullanmak isteyeceğinizden eminiz.

KURU MALZEMELERİ MUTLAKA ELEYİN

Dillere destan bir kek kıvamı için tüm kuru malzemelerinizi birkaç kez elemeyi ihmal etmeyin. En az 2 kez elediğiniz kuru malzemelerin kekinizin daha kolay kabarmasını sağlar ve içinin çiğ kalma riskini çok azaltır. Kuru malzemeler elendiği için sıvı malzemelerle de çok kolay bir şekilde bütünleşir. Yine tüm kuru malzemeleri oda sıcaklığındayken kullanmayı ihmal etmeyin. Yine yoğurt yaparken ya da kefir yaparken elde ettiğiniz sularla da keklerinizin harcını hazırlayabilirsiniz. Onların da yumuşatma ve kabartma etkileri mevcut.

KARBONAT KULLANIN

Genelde kek harçlarında kabartma tozu kullanılır ancak karbonat sayesinde de kekler çok güzel kabarır. Karbonat kullanacağınız kek harçlarınızda içerisine limon suyu ya da soda gibi asidik yapılı malzemeler ilave etmeyi unutmayın. Bu sayede karbonat daha aktif hale gelir ve kekinizi güzel bir şekilde kabartır. Tüm tariflerde el alışkanlığı olarak elimizin fırının yüksek ayarına gidiyor ancak keklerin güzel bir şekilde kabarması için 160-180 derece arası ısılar oldukça ideal. Fırınlarınızı genelde bu ayarlarda ısıtmaya özen gösterin.



