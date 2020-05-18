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Hazır yufkadan lahmacun yapabilirsiniz! İşte pratik şekilde evde lahmacun yapmanın yolları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Anadolu mutfağının en kolay tariflerinden biri olan lahmacunun lezzetini bilmeyen kalmadı. Özellikle son dönemde evde lahmacun yapımı popülerleşmeye başladı. Peki, hazır yufka ile yapabileceğiniz kolay mı kolay, lezzetli mi lezzetli lahmacun tarifini öğrenmeye hazır mısınız? Hem de evdeki malzemeler ile. Hadi başlayalım...

Hazır yufkadan lahmacun yapabilirsiniz! İşte pratik şekilde evde lahmacun yapmanın yolları...

Geleneksel lezzetlerimizin en sevilenleri arasına girmiş olan lahmacun, tadıyla lokantalarda; yapımının kolay oluşu ile evdeki sofralarda tercih edilmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde evde hazır yufka ile şipşak yapıp fırına verebileceğiniz tarifle ev halkının parmaklarını yemesini sağlayabilirsiniz. Mercimek çorbası, salata ve ayran ile muhteşem bir iftar menüsü oluşturacak tarifi not etmeye hazır olun, pişman olmayacaksınız.

İÇİNDEKİLER

6 tane yufka
600 gram kıyma
3 orta boy domates
5-6 tane sivri biber
1 tane kapya biber (kırmızı)
2 orta boy kuru soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
8 diş sarımsak
Pul biber (damak zevkinize göre)
Kimyon
Kekik
Tuz
Yarım çay bardağı su

Yufkayı ıslatmak için:
Yarım su bardağı su (yaklaşık 80 ml)
Yarım su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Öncelikle domateslerin kabuklarını soyun ve minik minik doğrayın.
Sivri biberleri ve kapya biberi çekirdeklerinden temizleyerek olabildiğince ufak doğrayın.
Geniş bir kaba kıymayı koyarak üzerine soğan ve sarımsakları rendeleyin.
Doğradığınız domates ve biberleri ekleyin.
Maydanozları ince bir şekilde kıyarak kaba ekleyin.
Domates salçası, biber salçası, pul biber, kekik, kimyon, tuz ve yarım çay bardağı suyu ekleyerek rahat sürülebilecek kıvamda bir karışım oluşturun.
Yufkaları ıslatmak için yarım su bardağı su ve yarım su bardağı sıvı yağı karıştırın.
Tezgah üzerine yufkalardan birini serin ve üzerine hazırladığınız sıvı yağ, su karışımından yufkanın her yanını kaplayacak şekilde sürün.
Başka bir yufkayı ıslattığınız yufkanın üstüne serin ( bu yufkaya herhangi bir şey sürmeyin).
Yufkanın üstüne yuvarlak bir kalıp koyun ve kuvvetlice bastırıp döndürerek daire şeklinde parçalar elde edin. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın.
Hazırladığınız iki katlı yufkaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Dizdiğiniz yufkaların üstüne, hazırladığınız karışımdan sürün ve yapıştığından emin olmak için hafifçe bastırın.
Önceden ısıttığınız fırında (180/200 derece) üzerleri kızarana kadar (yaklaşık 15 dk) pişirin.
Yemeğiniz hazır, hemen servis edebilirsiniz.

YUFKADAN LAHMACUN YAPMANIN PÜF NOKTALARI

lahmacun

İç harcınız biraz cıvık olmalıdır, eğer çok katı ise su ekleyerek cıvık olmasını sağlayın.
Yufkaları keserken kapak, kase, bardak vs kullanarak istediğiniz boyutta lahmacun elde edebilirsiniz.
Lahmacunlarınızı çıtır çıtır yemek isterseniz fırından çıkarınca yeme ısısına ulaşır ulaşmaz tüketebilirsiniz, lahmacunlar soğudukça yumuşayacaktır.
Tarifimiz 5-6 kişiliktir.

YUFKADAN YAPILMIŞ BİR LAHMACUN KAÇ KALORİ?

Yaptığınız orta büyüklükteki bir lahmacun yaklaşık olarak 100-120 kalori arasındadır.


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