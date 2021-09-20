Hazırlamak sadece 5 dakika sürüyor! Tatlı krizini bastıracak kolay cheesecake tarifi

Cheesecake tatmayanımız ya da evde yapmayı denemeyenimiz yok denecek kadar azdır. Ülkemizde gastronominin gelişmesiyle beraber, gerek pastacılıkta, gerek ekmekçilikte, gerekse kahvecilikte önemli değişimler yaşandı. Yüzlerce çeşide ev sahipliği yapan cheesecake tatlı menülerinin bir numarası haline geldi. Sizler için yapımı son derece basit bir cheesecake tarifi hazırladık. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

50 gr krem peynir

2 yemek kaşığı ekşi krema

1 yumurta

1/2 çay kaşığı limon suyu

1/4 çay kaşığı vanilya

2 yemek kaşığı şeker

Arzuya göre süslemek için çilek

100 gram yulaflı bisküvi

2 tatlı kaşığı tereyağ

HAZIRLANIŞI

İlk adımda yulaflı bisküvi ve eritilmiş tereyağını karıştırarak kum kıvamına getirin. Sonrasında ise kalan malzemelerle dolgusunu yapın. Yağlanmış bir bardağa önce bisküvileri sonrasında ise muhallebiyi koyun. En yüksek sıcaklıkta 90 saniye mikrodalgada pişirin. Süslemek için orman meyveleri ve nane kullanabilirsiniz.



