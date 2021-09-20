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Hazırlamak sadece 5 dakika sürüyor! Tatlı krizini bastıracak kolay cheesecake tarifi

20.09.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlıların her daim fazla kalorili ve diyet düşmanı olduğu söylenir. Özellikle çikolatalı tatlılar mutluluk hormonu salgılanmasına yardımcı olmasıyla ünlüdür. Tatlı krizlerine çözüm üretecek ve yapımı çok kısa sürecek bir lezzete ne dersiniz? İşte sadece 5 dakika hazırlanacak kolay cheesecake tarifi...

Hazırlamak sadece 5 dakika sürüyor! Tatlı krizini bastıracak kolay cheesecake tarifi

Cheesecake tatmayanımız ya da evde yapmayı denemeyenimiz yok denecek kadar azdır. Ülkemizde gastronominin gelişmesiyle beraber, gerek pastacılıkta, gerek ekmekçilikte, gerekse kahvecilikte önemli değişimler yaşandı. Yüzlerce çeşide ev sahipliği yapan cheesecake tatlı menülerinin bir numarası haline geldi. Sizler için yapımı son derece basit bir cheesecake tarifi hazırladık. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 50 gr krem peynir
  • 2 yemek kaşığı ekşi krema
  • 1 yumurta
  • 1/2 çay kaşığı limon suyu
  • 1/4 çay kaşığı vanilya
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • Arzuya göre süslemek için çilek
  • 100 gram yulaflı bisküvi
  • 2 tatlı kaşığı tereyağ

HAZIRLANIŞI

İlk adımda yulaflı bisküvi ve eritilmiş tereyağını karıştırarak kum kıvamına getirin. Sonrasında ise kalan malzemelerle dolgusunu yapın. Yağlanmış bir bardağa önce bisküvileri sonrasında ise muhallebiyi koyun. En yüksek sıcaklıkta 90 saniye mikrodalgada pişirin. Süslemek için orman meyveleri ve nane kullanabilirsiniz.

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