Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Head& Shoulders ve NR1 Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Türk tıraşının mucidi Adem Terzi, özel ödüle layık görüldü

Head& Shoulders ve NR1 Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Türk tıraşının mucidi Adem Terzi, özel ödüle layık görüldü

04.06.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk tıraşını dünyaya tanıtan ünlü kuaför Adem Terzi, ‘Özel ödül’ kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Head& Shoulders ve NR1 Video Müzik Ödülleri, 4 Haziran tarihinde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin de tercih ettiği kuaför Terzi, Head& Shoulders ve NR1 Video Müzik Ödülleri Özel Ödülü’nü aldı. Ödülünü ünlü sunucu Özge Ulusoy’un elinden alan Terzi, Türk tıraşı hakkında bilgi verdi.

Terzi, “Türk tıraşı, yanlar ve ense kısa, önler bir tık daha uzun olmasıdır. Bu tıraş her saç tipine uygundur. Türk tıraşı bu yüzden dünyada moda haline geldi. Türk tıraşını desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRK TIRAŞI NEDİR?

Adem Terzi’nin icadı olarak tüm dünyada etkisini gösteren Türk tıraşı modeli, saç dokusuna zarar vermeden saçın yoğunluğu alınması ve saça şekil verilmesi esasına dayanıyor. Bu model de uzunlu-kısalı bir saç kesimi yapılıyor. Saça makas hareketleriyle derinlik kazandırılıyor. Asimetrik bir şekilde kesim yapılıyor. Ve bu kesimin ardından saç doğal bir görünüm kazanıyor. Daha sonra saça istenilen biçimde şekil verilebiliyor.

Adem Terzi'ye ünlüler akın etti!Adem Terzi'ye ünlüler akın etti!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: Merhamet gösterilmemişKafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: Merhamet gösterilmemiş
TikTok’un yeni trendi! Sosyal medyada popüler olduTikTok’un yeni trendi! Sosyal medyada popüler oldu
Hazırlaması çok kolay! İhtiyacınız olansa çatal ve renkli iplerHazırlaması çok kolay! İhtiyacınız olansa çatal ve renkli ipler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Güzellik standartlarını yıktı! Afrika’nın ilk albino modeli

Güzellik standartlarını yıktı! Afrika’nın ilk albino modeli

TikTok’un yeni trendi! Sosyal medyada popüler oldu

TikTok’un yeni trendi! Sosyal medyada popüler oldu

Açık hava müzesini anımsatıyor! Tarihsel yolculuğa çıkartıyor

Açık hava müzesini anımsatıyor! Tarihsel yolculuğa çıkartıyor

Bir bardak su ile tüm negatif enerjiyi görebilirsiniz

Bir bardak su ile tüm negatif enerjiyi görebilirsiniz

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Güvenlik drone ile sağlanıyor, kopya çeken 7 yıl hapis yatıyor

Güvenlik drone ile sağlanıyor, kopya çeken 7 yıl hapis yatıyor

Yeni trend şaşı edecek! Ters bikini üstünden kıyafetlere geçti

Yeni trend şaşı edecek! Ters bikini üstünden kıyafetlere geçti

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.