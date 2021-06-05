Head& Shoulders ve NR1 Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Türk tıraşının mucidi Adem Terzi, özel ödüle layık görüldü

Head& Shoulders ve NR1 Video Müzik Ödülleri, 4 Haziran tarihinde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin de tercih ettiği kuaför Terzi, Head& Shoulders ve NR1 Video Müzik Ödülleri Özel Ödülü’nü aldı. Ödülünü ünlü sunucu Özge Ulusoy’un elinden alan Terzi, Türk tıraşı hakkında bilgi verdi.

Terzi, “Türk tıraşı, yanlar ve ense kısa, önler bir tık daha uzun olmasıdır. Bu tıraş her saç tipine uygundur. Türk tıraşı bu yüzden dünyada moda haline geldi. Türk tıraşını desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRK TIRAŞI NEDİR?

Adem Terzi’nin icadı olarak tüm dünyada etkisini gösteren Türk tıraşı modeli, saç dokusuna zarar vermeden saçın yoğunluğu alınması ve saça şekil verilmesi esasına dayanıyor. Bu model de uzunlu-kısalı bir saç kesimi yapılıyor. Saça makas hareketleriyle derinlik kazandırılıyor. Asimetrik bir şekilde kesim yapılıyor. Ve bu kesimin ardından saç doğal bir görünüm kazanıyor. Daha sonra saça istenilen biçimde şekil verilebiliyor.



