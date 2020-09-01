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Heidi Klum'dan eşine seksi poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Alman topmodel Heidi Klum, her ne kadar faal olarak modelliği bırakmış olsa da sektöre yeni modellerin kazandırılmasını sağlayan bir yarışma programında yer alarak mesleğini ne kadar sevdiğini gösteriyor. Klum, şimdilerde kocası Tom ile birlikte vaktini geçirmeyi tercih ederken onun çektiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşmaktan da geri durmuyor.

Heidi Klum'dan eşine seksi poz

Kendisinden 16 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile geçen yıl dünya evine giren 47 yaşındaki Heidi Klum, geçen yıllara inat enerjisini ve çekici fiziğini korumayı başaran bir isim.

Yer aldığı etkinliklerde çekinmeden objektiflerin karşısına çıkan ve sosyal medya hesabından da son derece samimi karelerini takipçileriyle paylaşan Heidi, zaman zaman da kocası Tom’un çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşıyor.

Kısa bir süre önce Bayern Münih’in maçını izlemek üzere arkadaşlarıyla bir araya gelen ve orada da eşinin objektifine verdiği pozları paylaşan Klum bu defa çok daha cesur bir kareyi Instagram hesabına yükledi.

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Perdenin arkasında çıplak bir şekilde görülen Heidi yoruma kapalı paylaştığı bu fotoğrafla çok sayıda beğeni aldı.


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