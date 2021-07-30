Heidi Klum denize üstsüz girdi! Kocası fotoğrafını çekti

48 yaşındaki Heidi Klum, 31 yaşındaki kocası Tom Kaulitzher ile lüks bir teknede yaptığı gezinti sırasında i bikinisiyle olağanüstü fiziğini sergiledi.

Klum kocasına verdiği pozları sosyal medyadan da paylaşıyor. Yaptığı cesur pozlarla tanınan Klum kocasını sık sık çıplak poz vermesiyle de bilinen bir isim.

Sütyen kullanmayı pek sevmeyen ve sınırları zorlayan Klum son olarak üstsüz denize girdi.

Bu anlarda kocasını poz veren Heidi Klum en özel anlarını takipçileriyle de paylaştı. Klum paylaşımına kocasını etiketleyerek "Yüzüme en büyük gülümsemeyi sen yerleştirdin Tom" dedi.

