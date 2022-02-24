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Heidi Klum tamamen çıplaktı! Bakın nasıl sansürledi

24.02.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heidi Klum genç kocasıyla bir dizi aşk pozunu paylaştı. Yine çıplak halleriyle dikkat çeken model Heidi Klum bu sefer çıplaklığını balonlarla kapadı. Klum ve Tom Kaulitz aşk pozlarıyla beğeni topladı.

Heidi Klum tamamen çıplaktı! Bakın nasıl sansürledi

Alman model Heidi Klum ile Tom Kaulitz yine aşk pozlarıyla dikkat çekti. Malibu'da romantik bir Sevgililer Günü geçirdiğini fotoğraflarla ilan eden Heidi Klum'a beğeni yağdı.

Çıplaklık konusunda hiç çekinmeyen ünlü model yine ilginç paylaşımlara imza attı. 48 yaşındaki Heidi Klum balonlar içinde eşiyle aşk pozları verirken çıplaktı.

Ekran Alıntısı

Tamamen çıplak olan Klum çıplaklığını balonlarla kapadı.

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Son dönemde bir yetenek yarışmasında seçici kurul üyesi olan Heidi Klum, aynı zamanda tasarımcılığa da yöneldi. Klum, mesleki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da hep gündemde oluyor. Dört çocuk annesi olan Heidi Klum, Tokio Hotel adlı müzik grubuyla tanınan eşi Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.


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Heidi Klum
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