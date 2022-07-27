Heidi Klum'un 18 yaşındaki kızı Leni annesinin izinde

Annesi gibi manken olma yolunca ilerleyen Leni Klum, bir şezlongda bikinisiyle uzanırken çektiği bir pozu Instagram’da takipçileriyle paylaştı.

Sırttan bağlamalı kahverengi bir bikini giyen Klum'un daha önce giydiği bikiniden dolayı oluşan devasa boyutlardaki bikini izialay konusu oldu. Güneşte çok kaldığını itiraf eden Klum, “Biraz güneş yanığı oldum” diyerek kendisiyle alay etti.

Heidi Klum’un, İtalyan iş insanı Flavio Briatore’den olan 2009 doğumlu kızını Klum’un eski eşi şarkıcı Seal evlat edinmişti.



O dönemde Briatore bu kararı olumlu karşılamış ve “Leni benim kızım fakat üçümüz, Seal’ın onu evlat edinmesini kabul ettik çünkü bir çocuğun aile ortamında büyümesi gerekiyor” demişti.



