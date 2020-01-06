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  4. Heidi Klum yine çırılçıplak poz verdi!

Heidi Klum yine çırılçıplak poz verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 11:42 | Son Güncelleme

46 yaşındaki Alman model Heidi Klum sosyal medya hesabından çırılçıplak pozuyla hayranlarının karşısına çıktı. Cesur mankenin bu pozuna beğeni yağdı.

Heidi Klum yine çırılçıplak poz verdi!

46 yaşındaki Alman süper model Heidi Klum, sosyal medya paylaşımlarında sınır tanımıyor. Son olarak bu pozunu paylaşan ünlü model için artık giyinmek sıradanlıktan çıkmış durumda. Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Heidi Klum, cüretkar bir paylaşım daha yaptı.

Bir marka için objektif karşısına geçen Klum, göğüslerini elleriyle kapattığı çıplak pozuyla adeta yürek hoplattı. 46'lık modelin pozuna ünlü isimler başta olmak üzere binlerce takipçisinden beğeni ve yorum yağdı.

Süper model Heidi Klum, bir buçuk yıldır birlikte olduğu 29 yaşındaki müzisyen Tom Kaulitz ile gizlice evlengeçtiğimiz ağustos ayında bir buçuk yıldır birlikte olduğu 29 yaşındaki müzisyen Tom Kaulitz ile gizlice evlenmişti.


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