Hekimoğlu 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş ve İpek yeniden karşı karşıya geliyor

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu dizisi 29 Aralık Salı akşamı 31. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu'nun 22 Aralık Salı yayınlanan 30. bölümünde Ateş, kim olduğu belli olmayan biri tarafından vuruldu.

Alaz isimli biri hastaneye gelir ve Hekimoğlu ile hesaplaşmak ister. Hekimoğlu’nu vuran Alaz’ın kendisi de güvenlik görevlileri tarafından vurulur.

Hekimoğlu bir yandan neden silahlı saldırıya uğradığını sorgularken, bir yandan da başka bir vakayı çözmeye çalışır.



Fakat olaylar ilerledikçe hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eder.

Hekimoğlu kurtulacak mı? Alaz kim? Hekimoğlu’nu neden vurdu? Hekimoğlu’nun iyileşmesini isteyen İpek’i nasıl önemli bir karar bekliyor?



