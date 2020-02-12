Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş'ten Zeynep'e randevu teklifi! Hekimoğlu 7. son bölüm izle

Kanal D'de ekrana gelen, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 7. bölümüyle 11 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin18 Şubat Salı ekrana gelecek olan 8. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Dünyaca ünlü dizi House M.D. uyarlaması olan Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, at yarışlarını seven Hekimoğlu ilk önce Orhan'a bir teklifle gider. Fakat Orhan kendisi ile gelmeyi reddedince aklına parlak bir fikir gelir. Teklifi Zeynep'e sunar. Zeynep'in kafası karışmıştır. Bunun bir randevu olup olmadığını sorgular.

Hekimoğlu yeni bölümüyle 18 Şubat Salı 20.00'da Kanal D'de!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

16 yaşında bir çocuk, hemolitik anemi bulgusuyla Valide Atik Araştırma Hastanesine yatırılır. İpek, Hekimoğlu’nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu’nun bir hafta ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girerler.