MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş'ten Zeynep'e randevu teklifi! Hekimoğlu 7. son bölüm izle

Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş'ten Zeynep'e randevu teklifi! Hekimoğlu 7. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 12.02.2020 01:10 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen hastane dizisi Hekimoğlu'nun 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen'in başrolünde oynadığı Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, Doktor Ateş Hekimoğlu, Zeynep'i at yarışı izlemeye davet edince kafalar karışıyor. Zeynep ise bunun bir çıkma teklifi olup olmadığı konusunda tereddüte düşüyor. Bu seferki vaka oldukça karmaşıktır. İşin içine ilişkiler de girer. Hekimoğlu her zamanki mottosunu yani "Herkes yalan söyler"i devreye sokuyor. İşte Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı.

Kanal D'de ekrana gelen, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 7. bölümüyle 11 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin18 Şubat Salı ekrana gelecek olan 8. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Dünyaca ünlü dizi House M.D. uyarlaması olan Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, at yarışlarını seven Hekimoğlu ilk önce Orhan'a bir teklifle gider. Fakat Orhan kendisi ile gelmeyi reddedince aklına parlak bir fikir gelir. Teklifi Zeynep'e sunar. Zeynep'in kafası karışmıştır. Bunun bir randevu olup olmadığını sorgular.

Hekimoğlu yeni bölümüyle 18 Şubat Salı 20.00'da Kanal D'de!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

16 yaşında bir çocuk, hemolitik anemi bulgusuyla Valide Atik Araştırma Hastanesine yatırılır. İpek, Hekimoğlu’nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu’nun bir hafta ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girerler.

Ateş, geç kalan Mehmet Ali’yi polikliniğe kendi yerine yollar. Hasta Mehmet Ali’yi Hekimoğlu sanarak davranışlarını İpek’e şikayet eder.Hekimoğlu’nun ağrısı katlanılmaz hale gelse de, iddiayı kazanmakta kararlıdır. İpek ise, Hekimoğlu’nun polikliniğe gelen hastadan özür dilemesini ister. Genç hastanın durumu gittikçe kötüleşirken, Mehmet Ali, Hekimoğlu’nun ilacını içmediği için mantıklı davranmadığını düşünür.

Hekimoğlu iddiayı kazanabilecek midir? İpek, istediği özrü alabilecek midir? Görme yetisini kaybeden hastanın durumu düzelecek midir? En önemlisi Hekimoğlu kendisiyle yüzleşebilecek midir?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!
PARTNERCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son haliCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son hali
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bicolar Boran'ı öldürüyor mu? EDHO 156. son bölüm izleEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bicolar Boran'ı öldürüyor mu? EDHO 156. son bölüm izle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hekimoğlu 8. Bölüm Fragmanı, hekimoğlu, hekimoğlu 7. son bölüm izle,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hakan Ural’a yeni partner! Seda Akgül gitti

Hakan Ural’a yeni partner! Seda Akgül gitti

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Kadın'da Şirin'den cinayet itirafı: Acı çeksin istedim

Kadın'da Şirin'den cinayet itirafı: Acı çeksin istedim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bicolar Boran'ı öldürüyor mu? EDHO 156. son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bicolar Boran'ı öldürüyor mu? EDHO 156. son bölüm izle

Ramo 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'da kim öldü? Gözyaşlarıyla uğurlandı! Ramo dizisi 5. son bölüm izle

Ramo 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'da kim öldü? Gözyaşlarıyla uğurlandı! Ramo dizisi 5. son bölüm izle

Tutunamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrem ile küsen Tarık dağılıyor! Tutunamayanlar 5. son bölüm izle

Tutunamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrem ile küsen Tarık dağılıyor! Tutunamayanlar 5. son bölüm izle

Arka Sokaklar 542. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kurye ve Zeliş karşı karşıya geliyor!

Arka Sokaklar 542. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kurye ve Zeliş karşı karşıya geliyor!

Zemheri 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Firuze uçurumun kenarında! Zemheri yeni bölümde neler olacak?

Zemheri 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Firuze uçurumun kenarında! Zemheri yeni bölümde neler olacak?

Sex Education 3 sezon onayını aldı

Sex Education sevenlere güzel haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.