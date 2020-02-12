Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş'ten Zeynep'e randevu teklifi! Hekimoğlu 7. son bölüm izle

Kanal D'de ekrana gelen, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 7. bölümüyle 11 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisinin18 Şubat Salı ekrana gelecek olan 8. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Dünyaca ünlü dizi House M.D. uyarlaması olan Hekimoğlu'nun yeni bölümünde, at yarışlarını seven Hekimoğlu ilk önce Orhan'a bir teklifle gider. Fakat Orhan kendisi ile gelmeyi reddedince aklına parlak bir fikir gelir. Teklifi Zeynep'e sunar. Zeynep'in kafası karışmıştır. Bunun bir randevu olup olmadığını sorgular.
Hekimoğlu yeni bölümüyle 18 Şubat Salı 20.00'da Kanal D'de!
16 yaşında bir çocuk, hemolitik anemi bulgusuyla Valide Atik Araştırma Hastanesine yatırılır. İpek, Hekimoğlu’nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu’nun bir hafta ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girerler.
Ateş, geç kalan Mehmet Ali’yi polikliniğe kendi yerine yollar. Hasta Mehmet Ali’yi Hekimoğlu sanarak davranışlarını İpek’e şikayet eder.Hekimoğlu’nun ağrısı katlanılmaz hale gelse de, iddiayı kazanmakta kararlıdır. İpek ise, Hekimoğlu’nun polikliniğe gelen hastadan özür dilemesini ister. Genç hastanın durumu gittikçe kötüleşirken, Mehmet Ali, Hekimoğlu’nun ilacını içmediği için mantıklı davranmadığını düşünür.
Hekimoğlu iddiayı kazanabilecek midir? İpek, istediği özrü alabilecek midir? Görme yetisini kaybeden hastanın durumu düzelecek midir? En önemlisi Hekimoğlu kendisiyle yüzleşebilecek midir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum