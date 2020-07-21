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Hekimoğlu dizisi yeni bölüm çekimleri başladı! Kaan Yıldırım setten paylaştı! Hekimoğlu ne zaman başlayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 21.07.2020 00:33 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle Mart ayında çekimleri iptal edilen Hekimoğlu dizisi 2. sezona hazırlanıyor. Timuçin Esen'in Doktor Ateş'i canlandırdığı Hekimoğlu'nun çekimleri aylar sonra yeniden başladı. Peki Hekimoğlu dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hekimoğlu dizisi yeni bölüm çekimleri başladı! Kaan Yıldırım setten paylaştı! Hekimoğlu ne zaman başlayacak?

Kanal D'de yayınlanan, dünyaca ünlü House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu'nun 2. sezon çekimleri başladı. Koronavirüs nedeniyle çekimleri Mart ayında durdurulan dizi son olarak 14. bölümüyle 7 Nisan Salı akşamı ekrana gelmişti.

Timuçin Esen, Kaan Yıldırım, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu'nun oyuncuları yeni sezon için bir araya geldi. Dizide Mehmet Ali karakterine hayat veren Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından "İşe geri dönüş" notu ile paylaştım yaptı.

hekim

Karga Seven Pictures'ın yapımcılığını, Hülya Gezer'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde, Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Aytaç Şaşmaz, Kaan Yıldırım ve Damla Colbay gibi isimlerin yer aldığı Hekimoğlu, 2. sezonuyla Eylül'de Kanal D'de olacak.

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