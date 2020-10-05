Helikopter kiralayan Selin Ciğerci'den çarpıcı açıklama

Selin Ciğerci, babası ve eşi Gökhan Çıra ile birlikte Etiler’de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

'100 MİLYON DOLAR FALAN...'

Birlikte akşam yemeği yediklerini söyleyen Ciğerci, “27 bin TL’ye helikopter kiraladığı” iddiaları hakkında, “27 bin lira değil daha fazla. 100 milyon dolar falan… Ben influencer’ım. Ben bir şeyi paylaşabilirim. Bunda ayıp bir şey yok. Belki reklam karşılığı da yapıyor olabilirim. Nasıl televizyonlarda bir proje başlarken sponsorlar oluyor. Onun gibi…”

'BENİM KOCAM VAR'

Selin Ciğerci, hakkındaki davalar hakkında, “Ben kimseyi tanımıyorum. Benim kocam var. Ailem dışında kimseyi tanımıyorum, kimseyi sevmiyorum, güvenmiyorum” dedi.

Bir zamanlar yakın dost olduğu Demet Akalın’a da arası bozulan Ciğerci, Akalın’ın yeni televizyon programı hakkındaki sorulara ise, “ben televizyon izlemiyorum” dedi.