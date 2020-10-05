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Helikopter kiralayan Selin Ciğerci'den çarpıcı açıklama

05.10.2020 09:32 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'den çarpıcı açıklamalar. “Ben ailem dışında kimseyi sevmiyorum” diyen Ciğerci, günlerce konuşulan helikopter kiralaması hakkında da çarpıcı itirafta bulundu.

Selin Ciğerci, babası ve eşi Gökhan Çıra ile birlikte Etiler’de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

'100 MİLYON DOLAR FALAN...'

Birlikte akşam yemeği yediklerini söyleyen Ciğerci, “27 bin TL’ye helikopter kiraladığı” iddiaları hakkında, “27 bin lira değil daha fazla. 100 milyon dolar falan… Ben influencer’ım. Ben bir şeyi paylaşabilirim. Bunda ayıp bir şey yok. Belki reklam karşılığı da yapıyor olabilirim. Nasıl televizyonlarda bir proje başlarken sponsorlar oluyor. Onun gibi…”

'BENİM KOCAM VAR'

Selin Ciğerci, hakkındaki davalar hakkında, “Ben kimseyi tanımıyorum. Benim kocam var. Ailem dışında kimseyi tanımıyorum, kimseyi sevmiyorum, güvenmiyorum” dedi.

Bir zamanlar yakın dost olduğu Demet Akalın’a da arası bozulan Ciğerci, Akalın’ın yeni televizyon programı hakkındaki sorulara ise, “ben televizyon izlemiyorum” dedi.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu zat egosunu şişirecek, helikopter kiralayacak kadar parayı nerrden kazanıyor merak ediyorum. Şarkıcı galiba ama hiçbir şarkısını duymadık, eğlence sektörü de zaten çöküşte. Aman bana ne yahu!!
Ne mal varmış bunda beeee. Erkek dogdu hasandı sonra ortada kaldı okan oldu en sonunda kestirdi sözde kadın olup selin oldu ama saglamki paraya para demiyor. Buna destek veren haber yapan like atan herkese yazıklar olsun
geleceğin bülent ersoyu

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