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Helikopter nehre düştü! O anlar kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2019 09:45 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentinde bir helikopter, Hudson Nehri'ne düştü. Helikopterin nehre düştüğü anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Olay, New York şehrinin 5 ana bölgesinden biri olan Manhattan’da meydana geldi. İtfaiye yetkilileri, Bell 206 tipi helikopterin yerel saatle 14 :30’da nehire düştüğünü, 35 yaşındaki pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

New York Polis Departmanı, helikopterin Manhattan'ın batı yakasındaki bir piste iniş yapmak isterken, nehre düştüğünü; kazanın nedeninin araştırıldığını duyurdu. (DHA)

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helikopter New York

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