Helin Avşar'dan bikinili ve makyajsız pozlar

Hülya Avşar’ın her hareketiyle olan kardeşi Helin Avşar tatil sezonunu açtı. Sosyetik güzel tatilde bikinili ve makyajsız hallerini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

44 yaşındaki Helin Avşar tatilde spor yapmaktan da geri kalmadı. Bikinisinin altına spor ayakkabılarını giyen Avşar, "Koşacağım mesafeyi hesaplıyorumdur..." notuyla paylaştığı bikinili pozuna binlerce beğeni geldi.

Bu paylaşımın ardından makyajsız halini de paylaşan Helin Avşar’a takipçileri övgü yağdırdı.





