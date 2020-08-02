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Helin Avşar’ın sabah rutini şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 17:11 | Son Güncelleme

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve gündelik rutinlerine dair fotoğrafları takipçilerine ulaştıran Helin Avşar, 'sabah rutini' notunu düştüğü fotoğrafla şaşırttı.

Helin Avşar’ın sabah rutini şaşırttı

Karantina sürecinin ardından yeni normale alışmaya çalışan Helin Avşar, bayramı ailesiyle birlikte geçirmiş ve ablası Hülya Avşar’la bir araya gelmişti.

Bir yandan tatil yaparken bir yandan da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini kazanan Helin Avşar, geçen gün ablasının çektiği bikinili bir karesi ile gündeme gelmişti.

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Helin Avşar bu defa da amuda kalktığı bir kareyi Instagram hesabından paylaştı üzerinde siyah mayosuyla çekilmiş bu kareye “sabah rutini” notunu düştü.

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