Hem Kolay Hem Hızlı Şerbetli Tatlı: Parmak Tatlısı Tarifi

Yapılışı oldukça kolay ve pratik olan bu şerbetli tatlı, özellikle aniden gelen misafirlere yapabileceğiniz acil durum tatlılarındandır. Özellikle şerbetli tatlı sevenler için hem tadı hem de pratik yapımı ile parmak tatlısı tarifi tatlı krizlerinde, beş çaylarında hayat kurtarır.
Bu güzel tatlı, farklı tadı ile de misafirlerden tam not alır.
Özellikle dolabınızda bir kaç saat dinlendirip soğutarak servis ettiğiniz zaman tadına doyamazsınız. Ağızlarda dağılan enfes tadı, harika kıvamı ve şerbeti ile tadı damakta kalan lezzeti evdeki malzemelerle zorlanmadan yapabilirsiniz.
Üzerini bulamak için:
Şerbeti için:
Eğer irmik kullanmadan bu tatlıyı yapmak istiyorsanız, yukarıdaki malzemeleri ve tarifi birebir kullanabilir, içlerinden irmiği çıkartabilirsiniz.
İsteğe bağlı olarak irmiği çıkartmanız ile de irmiksiz olarak bu şahane tatlıyı hazırlayabilirsiniz.
İçi Dolgulu Parmak Tatlısı Tarifi:
1 adet yumurta
yarım çay bardağı şeker
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı irmik
125 gram yumuşamış margarin
3 çay bardağı tepeleme un
2 yemek kaşığı sıvı yağ
İçi için malzemeleri:
1 çay bardağı kadar, ceviz, badem ve fındık karışımı
İstenirse sadece ceviz de kullanılabilir.
1 tatlı kaşığı tarçın
3 tatlı kaşığı şeker
Şerbeti için:
2,5 su bardağı su
2 su bardağı şeker
2-3 damla limon suyu
Üstünü bulamak için:
1 çay bardağı irmik
İçi dolu parmak tatlısı hazırlanışı:
Öncelikle şerbeti hazırlanır.
Hamuru için unun haricinde bütün malzemeler bir kaba koyulup karıştırılır. Un da azar azar eklenir.
Ele yapışmayacak şekilde bir hamur elde edilir.
10 dakika kadar hamur dinlenmeye bırakılır.
Robotta çekilmiş olan iç harç küçük bir kaseye koyulur.
Üzerine de tarçın ve şeker eklenerek karıştırılır.
Yumurta büyüklüğünde hamur koparılır ve içine iç harcı konularak parmak köfte şekli verilir.
Başka bir kapta bekletilen irmiğe, hazırlanan bu hamurlar güzelce bulanır.
Yağlı kağıt serilmiş ya da yağlanmış fırın tepsisine dizilir ve 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika kadar pişirilir.
Bu süre, unutulmamalıdır ki fırından fırına değişiklik gösterebilir.
Fırından çıkınca ilk sıcaklığı geçen tatlıya soğuk şerbet her yerine yayılacak şekilde ilave edilir.
Tatlınız şerbeti iyice çekip biraz dinlendikten sonra yemeye hazır.
Eğer tatlınız ağızda dağılan o nefis kıvamında olsun istiyorsanız püf noktalarına dikkat etmelisiniz.
Şerbetli tatlılar için belki de en hayati kısım şerbetin dökülme kısmıdır. Çünkü şerbetin sıcak olarak dökülmesi tatlının hamurlaşmasına neden olabilir. Bu nedenle şerbetin soğuk, tatlının ise sıcak olduğu birleştirme işleminde dikkatli olmak gerekir.
Sonrasında şerbetin bütün bölgelere eşit olarak dağılması da önemlidir. Tatlının ve şerbetin sıcaklığı mutlaka bu işlem sırasında ayarında olmalıdır.
Eğer sunum zengin ve göze hitap etsin isterseniz de toz Antep fıstığı ile tatlınızı süsleyebilirsiniz. Ya da Hindistan cevizi kullanabilir süsleme işlemini bu şekilde de gerçekleştirebilirsiniz.
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