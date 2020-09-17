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Hem Kolay Hem Hızlı Şerbetli Tatlı: Parmak Tatlısı Tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Canınız tatlı istediğinde hem şerbetli hem de pratik bir tarif arıyorsanız parmak tatlısınız deneyebilirsiniz. Evdeki malzemelerle hızlı bir şekilde yapabileceğiniz parmak tatlısı tarifi nefis olur ve tatlı krizlerinize son verir.

Hem Kolay Hem Hızlı Şerbetli Tatlı: Parmak Tatlısı Tarifi

Yapılışı oldukça kolay ve pratik olan bu şerbetli tatlı, özellikle aniden gelen misafirlere yapabileceğiniz acil durum tatlılarındandır. Özellikle şerbetli tatlı sevenler için hem tadı hem de pratik yapımı ile parmak tatlısı tarifi tatlı krizlerinde, beş çaylarında hayat kurtarır.

Bu güzel tatlı, farklı tadı ile de misafirlerden tam not alır.
Özellikle dolabınızda bir kaç saat dinlendirip soğutarak servis ettiğiniz zaman tadına doyamazsınız. Ağızlarda dağılan enfes tadı, harika kıvamı ve şerbeti ile tadı damakta kalan lezzeti evdeki malzemelerle zorlanmadan yapabilirsiniz.

Parmak Tatlısı Malzemeleri:

  • 1 adet yumurta
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı irmik
  • 2,5 su bardağı un
  • 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Üzerini bulamak için:

  • 5 yemek kaşığı kadar irmik

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı su
  • 2 su bardağı kadar şeker
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Parmak Tatlısı Nasıl Yapılır?

  • Tatlının hamuruna başlamadan önce şerbet için bir tencerede, su, şeker ve limon suyu eriyene kadar karıştırılır ve daha sonra ocağa alınarak kaynamaya bırakılır.
  • Şerbet kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra içine limon suyu ilave edilir ve ocaktan alınır. Siz hamuru hazırlarken şerbeti soğumaya bırakabilirsiniz.
  • Hamuru için gerekli bütün malzemeler bir kaba alınır. Ve karıştırılır. Sonrasında elekten geçirilen un azar azar ilave edilir.
  • Ele yapışmayacak şekilde bir hamur kıvamı elde edilinceye kadar yoğurulur.
  • Hazırlanan hamurdan, ceviz büyüklüğünde küçük parçalar alınır, elde yuvarlanarak silindir şekli verilir.
  • Ayrı bir kaba, beş yemek kaşığı kadar irmik koyulur.
  • Sonrasında bu silindir şekli verilen hamurlar irmiğe bulanır.
  • Daha sonra yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisine aralıklı bir şekilde yerleştirilir.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstleri kızarıncaya kadar yani yaklaşık olarak 20 dakika kadar pişirilir.
  • Fırından çıkarılan tatlı sonrasında hemen başka bir kaba alır.
  • Tencerede hazırlanan ve soğumaya bırakılan şerbet güzelce tatlının üzerine dökülerek dağıtılır.
  • Tatlının şerbeti tamamen hamur tarafından çekilinceye kadar oda sıcaklığında bekletilir.
  • Şerbetini tamamen çekmiş olan parmak tatlınızı, üzerine Hindistan cevizi, toz Antep fıstığı ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

İrmiksiz Parmak Tatlısı Tarifi:

Eğer irmik kullanmadan bu tatlıyı yapmak istiyorsanız, yukarıdaki malzemeleri ve tarifi birebir kullanabilir, içlerinden irmiği çıkartabilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak irmiği çıkartmanız ile de irmiksiz olarak bu şahane tatlıyı hazırlayabilirsiniz.

İçi Dolgulu Parmak Tatlısı Tarifi:

1 adet yumurta
yarım çay bardağı şeker
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı irmik
125 gram yumuşamış margarin
3 çay bardağı tepeleme un
2 yemek kaşığı sıvı yağ

İçi için malzemeleri:

1 çay bardağı kadar, ceviz, badem ve fındık karışımı
İstenirse sadece ceviz de kullanılabilir.

1 tatlı kaşığı tarçın
3 tatlı kaşığı şeker

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su
2 su bardağı şeker
2-3 damla limon suyu

Üstünü bulamak için:
1 çay bardağı irmik

İçi dolu parmak tatlısı hazırlanışı:

Öncelikle şerbeti hazırlanır.
Hamuru için unun haricinde bütün malzemeler bir kaba koyulup karıştırılır. Un da azar azar eklenir.
Ele yapışmayacak şekilde bir hamur elde edilir.
10 dakika kadar hamur dinlenmeye bırakılır.
Robotta çekilmiş olan iç harç küçük bir kaseye koyulur.
Üzerine de tarçın ve şeker eklenerek karıştırılır.
Yumurta büyüklüğünde hamur koparılır ve içine iç harcı konularak parmak köfte şekli verilir.
Başka bir kapta bekletilen irmiğe, hazırlanan bu hamurlar güzelce bulanır.
Yağlı kağıt serilmiş ya da yağlanmış fırın tepsisine dizilir ve 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika kadar pişirilir.
Bu süre, unutulmamalıdır ki fırından fırına değişiklik gösterebilir.
Fırından çıkınca ilk sıcaklığı geçen tatlıya soğuk şerbet her yerine yayılacak şekilde ilave edilir.
Tatlınız şerbeti iyice çekip biraz dinlendikten sonra yemeye hazır.

Parmak Tatlısı Tarifi İçin Püf Noktaları:

Eğer tatlınız ağızda dağılan o nefis kıvamında olsun istiyorsanız püf noktalarına dikkat etmelisiniz.
Şerbetli tatlılar için belki de en hayati kısım şerbetin dökülme kısmıdır. Çünkü şerbetin sıcak olarak dökülmesi tatlının hamurlaşmasına neden olabilir. Bu nedenle şerbetin soğuk, tatlının ise sıcak olduğu birleştirme işleminde dikkatli olmak gerekir.
Sonrasında şerbetin bütün bölgelere eşit olarak dağılması da önemlidir. Tatlının ve şerbetin sıcaklığı mutlaka bu işlem sırasında ayarında olmalıdır.
Eğer sunum zengin ve göze hitap etsin isterseniz de toz Antep fıstığı ile tatlınızı süsleyebilirsiniz. Ya da Hindistan cevizi kullanabilir süsleme işlemini bu şekilde de gerçekleştirebilirsiniz.

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