Hem Okan Buruk hem de Jorge Jesus o transferi istiyor! Bu yarışı kim kazanacak?

Okan Buruk, Victor Nelsson'un Dünya Kupası arasında takımdan ayrılma ihtimalini düşünerek yönetimden stoper takviyesi istedi. Sevilla'nın sezon başında almak istediği fakat bonserviste anlaşılamadığı için alamadığı Nelsson'un Dünya Kupası'nda göstereceği performansın ardından takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Bu ihtimali düşünen Okan Buruk, şampiyonluk yolunda güç kaybetmemek için yeni bir stoper takviyesi istedi.

JORGE JESUS STOPER İSTİYOR, OKAN BURUK BIRAKMIYOR

Jorge Jesus'un ısrarla istediği mevkilerin başında gelen stoper pozisyonu için Brezilya Ligi'nde forma giyen Nino gündeme geldi. 1.88 boyundaki Nino, Cim Bom'un da stoper listesinde ilk sırada yer alıyor. 6 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen 25 yaşındaki futbolcu için kıyasıya bir yarış başladı.

JORGE JESUS'UN BAĞLANTILARI KULLANILACAK

Jorge Jesus'un Brezilya'daki bağlantılarını kullanmak isteyen sarı-lacivertliler, hem Galatasaray'a transfer çalımı atmak hem de stoper mevkisini güçlendirmek için Nino'yu kadrosuna katmayı planlıyor.

