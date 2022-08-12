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Hem pratik hem de çok lezzetli! Oturtma tatlısı tarifi, oturtma tatlısı nasıl yapılır?

12.08.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlı krizlerinize çözüm arıyorsanız oturtma tatlısını mutlaka denemeniz gerekiyor. Bu tatlının yapımının zor olduğu düşünülse de oldukça pratik olan bu tatlıyı mutlaka denemeniz gerekiyor.

Hem pratik hem de çok lezzetli! Oturtma tatlısı tarifi, oturtma tatlısı nasıl yapılır?

Oturtma tatlısı elde açılan bir tatlı olduğu için zor olduğu düşünülüyor ancak yapımı aşırı basit! Bu tatlının temelini hazır baklavalık yufka ile de yapabilirsiniz. Leziz bir tada sahip olan bu tatlıyı mutlaka denemeniz gerekiyor.

CEVİZLİ OTURTMA TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gr un
  • 1 yumurta
  • Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi
  • Yarım çay kaşığı tarçın
  • 200 gr tereyağı
  • 500 gr toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • 1 dilim limon

Yapılışı

  • Tereyağını eritin.
  • Bir kasede ceviz içi ve tarçınla karıştırın.
  • Elde ettiğiniz yufkaları, aralarına bu harçtan yayarak üst üste yerleştirin.
  • Rulo yapın.
  • Parmak kalınlığında kesip yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
  • Üzerine kalan tereyağını döküp önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlanmış fırında pişirin.
  • Şerbeti için su, şeker ve limonu kaynatıp soğumaya bırakın.
  • Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün.
  • Tatlı şerbeti çekince isteğe göre tarçın serperek servis yapın.

AFİYET OLSUN!


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oturtma tarifi tatlı lezzet yufka
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