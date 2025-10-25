YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

‘Hemen yasaklansın’ çağrısı: Pastırma ve işlenmiş etlerde görünmeyen tehlike! 50 bin kanser vakasıyla bağlantılı! Tütünle aynı kategoride...

İngiltere’de bilim insanları ve doktorlar, pastırma gibi işlenmiş et ürünlerinde kullanılan kimyasalların kansere yol açma riski nedeniyle bu ürünlerin derhal yasaklanması gerektiğini duyurdu. Araştırmalar, bu ürünlerin yaklaşık 50 bin kanser vakasıyla bağlantılı olduğunu ortaya koyarken, uzmanlar sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmak için harekete geçilmesini talep etti. Detaylar haberimizde...

‘Hemen yasaklansın’ çağrısı: Pastırma ve işlenmiş etlerde görünmeyen tehlike! 50 bin kanser vakasıyla bağlantılı! Tütünle aynı kategoride...
Sedef Karatay

Uzmanlar, işlenmiş etlerdeki koruyucu nitratların yaklaşık 50 bin kanser vakasıyla ilişkili olduğunu ortaya koyan araştırmalara dayanarak bu çağrıyı yaptı.

‘Hemen yasaklansın’ çağrısı: Pastırma ve işlenmiş etlerde görünmeyen tehlike! 50 bin kanser vakasıyla bağlantılı! Tütünle aynı kategoride... 1

5.400 BAĞIRSAK KANSERİ VAKASI TESPİT EDİLDİ

Nitratların, ürünlerin dayanıklılığını artırmak için kullanıldığı ancak ciddi sağlık riskleri oluşturduğu vurgulandı. İngiliz Kanser Araştırmaları ve İngiliz Kanser Derneği’nin ortak çalışması, İngiltere’de bu ürünlerin tüketimiyle bağlantılı yaklaşık 5.400 bağırsak kanseri vakası tespit etti.

‘Hemen yasaklansın’ çağrısı: Pastırma ve işlenmiş etlerde görünmeyen tehlike! 50 bin kanser vakasıyla bağlantılı! Tütünle aynı kategoride... 2

DSÖ 10 YIL ÖNCE UYARMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, 10 yıl önce işlenmiş etleri asbest ve tütünle aynı risk kategorisine koyarak tehlikeye dikkat çekmişti. Ancak, Prof. Chris Elliott’un liderliğindeki bilim insanları, İngiliz hükümetinin bu konuda harekete geçmediğini ve önlenebilir hastalıkların önüne geçilmediğini ifade etti.

Chris Elliott, "10 yıl önce DSÖ bir araştırma yaptı fakat İngiliz hükümeti harekete geçmedi. Önlenebilir hastalıkların önüne geçilmedi."

‘Hemen yasaklansın’ çağrısı: Pastırma ve işlenmiş etlerde görünmeyen tehlike! 50 bin kanser vakasıyla bağlantılı! Tütünle aynı kategoride... 3

SAĞLIK BAKANI'NA MEKTUP

Bilim insanları, İngiliz Sağlık Bakanı Wes Streeting’e bir mektup göndererek işlenmiş etlerde nitrat kullanımının yasaklanmasını istedi. Uzmanlar, bu adımın sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltacağını ve kanser vakalarını önemli ölçüde düşüreceğini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adı 'Minik Serçe'den: Sezen pilavı tarifiAdı 'Minik Serçe'den: Sezen pilavı tarifi
Dikkat: Gıda boyası, kanatlı et tespit edildi!Dikkat: Gıda boyası, kanatlı et tespit edildi!

Anahtar Kelimeler:
kanser İngiltere Pastırma bilimsel araştırma et yemekleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.