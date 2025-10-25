‘Hemen yasaklansın’ çağrısı: Pastırma ve işlenmiş etlerde görünmeyen tehlike! 50 bin kanser vakasıyla bağlantılı! Tütünle aynı kategoride...

Uzmanlar, işlenmiş etlerdeki koruyucu nitratların yaklaşık 50 bin kanser vakasıyla ilişkili olduğunu ortaya koyan araştırmalara dayanarak bu çağrıyı yaptı.

5.400 BAĞIRSAK KANSERİ VAKASI TESPİT EDİLDİ

Nitratların, ürünlerin dayanıklılığını artırmak için kullanıldığı ancak ciddi sağlık riskleri oluşturduğu vurgulandı. İngiliz Kanser Araştırmaları ve İngiliz Kanser Derneği’nin ortak çalışması, İngiltere’de bu ürünlerin tüketimiyle bağlantılı yaklaşık 5.400 bağırsak kanseri vakası tespit etti.

DSÖ 10 YIL ÖNCE UYARMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, 10 yıl önce işlenmiş etleri asbest ve tütünle aynı risk kategorisine koyarak tehlikeye dikkat çekmişti. Ancak, Prof. Chris Elliott’un liderliğindeki bilim insanları, İngiliz hükümetinin bu konuda harekete geçmediğini ve önlenebilir hastalıkların önüne geçilmediğini ifade etti.

Chris Elliott, "10 yıl önce DSÖ bir araştırma yaptı fakat İngiliz hükümeti harekete geçmedi. Önlenebilir hastalıkların önüne geçilmedi."

SAĞLIK BAKANI'NA MEKTUP

Bilim insanları, İngiliz Sağlık Bakanı Wes Streeting’e bir mektup göndererek işlenmiş etlerde nitrat kullanımının yasaklanmasını istedi. Uzmanlar, bu adımın sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltacağını ve kanser vakalarını önemli ölçüde düşüreceğini belirtti.