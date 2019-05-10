Hepimizin ihtiyacı var: 6000 yıllık sağlık mucizesi

Kronik yorgunluk çekenler için etkili bir tarif veriyoruz, kağıt ve kalemleri hazırlayın :)

Malzemeler:

300 gram bal

300 gram tahin

Üzeri için susam

Hazırlanışı:

İki malzemeyi derin bir kapta karıştırın. İki sıvı malzeme karıştıktan bir süre sonra sertleşecektir. Ardından dilediğiniz şekli verebilirsiniz.

Elinizle şekil verdiğiniz tahin bal karışımının üzerini susamla süsleyin.

Bu doğal kombinasyon; çinko, demir, magnezyum, lif, bakır ve kalsiyum yönünden zengindir. Başta B vitamini olmak üzere birçok miktarda vitamini içinde barındırır. Düzenli olarak tüketildiğinde kolesterolü ve tansiyonu düzene sokar. Şifa olsun...

