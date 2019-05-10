Hepimizin ihtiyacı var: 6000 yıllık sağlık mucizesi

Kronik yorgunluk çekenler için etkili bir tarif veriyoruz, kağıt ve kalemleri hazırlayın :)
Malzemeler:
300 gram bal
300 gram tahin
Üzeri için susam
Hazırlanışı:
İki malzemeyi derin bir kapta karıştırın. İki sıvı malzeme karıştıktan bir süre sonra sertleşecektir. Ardından dilediğiniz şekli verebilirsiniz.
Elinizle şekil verdiğiniz tahin bal karışımının üzerini susamla süsleyin.
Bu doğal kombinasyon; çinko, demir, magnezyum, lif, bakır ve kalsiyum yönünden zengindir. Başta B vitamini olmak üzere birçok miktarda vitamini içinde barındırır. Düzenli olarak tüketildiğinde kolesterolü ve tansiyonu düzene sokar. Şifa olsun...
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