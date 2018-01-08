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Hepinizin mi işi vardı?

MAGAZİN HABERLERİ | 08.01.2018 11:49 | Son Güncelleme 6 saat önce

Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul, dün son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii’nde kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı ama Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Engin Altan Düzyatan, Burak Özçivit, Kerem Bursin, gibi yeni dönem Türkiye sinema ve televizyon dünyasının ünlü jönlerinin törende olmaması dikkat çekti.

Hepinizin mi işi vardı?

Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul, dün son yolculuğuna uğurlandı. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki anma töreninden sonra, cenaze namazı için getirildiği Nişantaşı’ndaki Teşvikiye Camii’nde kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı ama Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Engin Altan Düzyatan, Burak Özçivit, Kerem Bursin gibi yeni dönem Türkiye sinema ve televizyon dünyasının ünlü jönlerinin törende olmaması dikkat çekti.

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İLYAS SALMAN'DAN SİTEM
‘Hababam Sınıfı’ filminin bazı oyuncularının yanı sıra İlyas Salman, Nuri Alço ve Erhan Yazıcıoğlu gibi isimler de törene katıldı. Anmaya katılmayan son dönemin star isimlerini vefasızlıkla suçlayan Salman, “Onlar için yaşamın kalıcılığı önemli değildir. Sadece mal varlıklarını düşünürler. Günümüz sanatçılarından yetenekli olanları da var ama buraya gelmemeleri vefasızlık" dedi.

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münir özkul Engin Altan Düzyatan Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ kenan imirzalıoğlu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ağzına sağlık ilyas salman
hepsi para hastası olmuşlar hep pöpüler kalacaklarını düşünüyorlar zaman o yüzleri eskitecek en acı gerçek ama onlar hep taze karizma ve zamansız olduklarını düşünecek kadar zavallı ve egoistler.. vakti gelince halkta ve elbet hayatta gereken tokadı sallar yüzlerine merak buyurmasınlar..onların olmayışı münir özkulu ne eksikltti ne arttırdı asıl sevgilisi olan halk iyi yürekli beyefendi sanatçısının yanıbaşındaydı münir özkul bir halk sanatçısıydı halkla içiçeydi hakettiği kucaklar kollar üzerinden mevlaya teslim edildi.. nurlar içinde uyusun..amin
YENİ NESİL MALESEF VEFA DİYE BİR ŞEY KAVRAMI YOK YAZIK GİTTİKCE YOZLAŞIYORUZ.
kardeşim adanlar gelip napsın, bizim cahil halk cenazeye ünlü görmeye gidiyor. Ne yaşanan acıya ne insanlara saygısı var. Herkesin elinde telefon görüntü almanın peşinde.
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