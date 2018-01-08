Hepinizin mi işi vardı?

Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul, dün son yolculuğuna uğurlandı. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki anma töreninden sonra, cenaze namazı için getirildiği Nişantaşı’ndaki Teşvikiye Camii’nde kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı ama Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Engin Altan Düzyatan, Burak Özçivit, Kerem Bursin gibi yeni dönem Türkiye sinema ve televizyon dünyasının ünlü jönlerinin törende olmaması dikkat çekti.

İLYAS SALMAN'DAN SİTEM

‘Hababam Sınıfı’ filminin bazı oyuncularının yanı sıra İlyas Salman, Nuri Alço ve Erhan Yazıcıoğlu gibi isimler de törene katıldı. Anmaya katılmayan son dönemin star isimlerini vefasızlıkla suçlayan Salman, “Onlar için yaşamın kalıcılığı önemli değildir. Sadece mal varlıklarını düşünürler. Günümüz sanatçılarından yetenekli olanları da var ama buraya gelmemeleri vefasızlık" dedi.

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