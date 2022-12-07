Her akşam okuldan eve geç dönüyordu! Babası onu takip edince gördüğü şeye inanamadı

Barry bir tamirciydi ve zaman zaman zorlu dönemlerden geçse de, 8 yaşındaki oğlu Ken'e her zaman biraz harçlık vermeyi ihmal etmezdi. Ancak endişeli baba, oğlunun okuldan geç dönmelerine bir de bir anda parasının tükenmesi eklenince tehlike çanları çalmaya başladı. Oğlunun oldukça tuhaf davrandığı birkaç haftadan sonra, Barry meseleyi kendi halletmeye ve neler olup bittiğini kesin olarak öğrenmeye karar verdi.

ÇANTAYI DOLDURMUŞTU

Evlerinde olup bitenleri takip edebilmek için bir gün atölyesinin kapısını açık bırakmaya karar verdi. Ama şans eseri o gün Ken eve tam zamanında geldi. Ancak sadece birkaç dakika sonra, sırt çantasıyla yeniden ortaya çıktı ve bir kez daha yola koyuldu. Meraklanan Barry, oğlunun nereye gittiğini görmek için onu yolda takip etti. Ken bir bakkala girdi ve ağzına kadar doldurduğu çantasıyla çıktı.

KÖTÜ BİR BÖLGEYE GİRDİ

Baba, daha sonra oğlunun yoldan aşağı inip mahallenin kötü bir bölgesine dönüşünü izledi. Köşeyi dönerken, Ken'in boş bir yolun ortasında çömelmiş, sırt çantasından bir şeyler çıkardığını gördü. Saniyeler sonra, bir grup sokak hayvanı dışarı fırladı ve Ken'in etrafında gezinmeye başladılar.

SEBEBİNE İNANAMADI

Endişelenen Barry, oğlunun yanına koştu ve hayvanları korkmasına neden oldu. İşte o zaman Ken'in son birkaç haftadır ne yaptığını ve parasının nereye gittiğini anladı. Etrafı köpek maması tabakları ve tenekeleriyle çevrili Ken, bu zavallı hayvanları beslemek için eve geç kalıyor ve harçlığını kullanıyordu.

MADDİ DURUMLARI YETERSİZDİ

Barry, gördüklerine inanamadı ve "Oğlum bakış açımı tamamen değiştirdi." diye anlattı. Ken daha sonra babasına bir hayvan barınağı açmanın hayali olduğunu söyledi ama ne yazık ki ailenin bunu gerçekleştirmesine yardım edecek parası yoktu. Ancak Barry, Ken'in bazı hayvanları beslediği bir fotoğrafı Reddit'te paylaştıktan sonra büyük miktarda destek aldı ve Happy Animals Club adında bir web sitesi kurmaya karar verdi.

ŞİMDİ KOCAMAN BİR TESİS OLDU

Kısa süre sonra bağışlar yağmaya başladı ve garajlarında küçük bir hayvan barınağı işletmeye başladılar. Kendi internet sitesinde yazan Ken, "Happy Animals Club'ın ana hedefi, köpekleri şehir barınağından kurtarmak olacak." diye yazdı. Ken, yıllar sonra şimdi, tesisin iki büyük ağıl, iki daire ve bir ek bina ile artık kedilere de baktıkları uygun bir tesise genişlediği açıkladı.

