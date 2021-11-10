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Her çeyizde olması gereken 500 TL altı tencere tava seti çeşitleri

10.11.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlenecek çiftlerin üstlerindeki yükü azaltmak ve ihtiyaçlarını mümkün olduğunca tamamlamak adına aileler tarafından hazırlanan çeyizler, evin tamamı için alınmış büyük küçük birçok eşya içeriyor. Çeyiziyle mutfağını A’dan Z’ye tamamlamak isteyenlerin satın alacağı eşyaların en başında ise tencere tava setleri geliyor. Eğer uygun fiyatlı ve kaliteli setler için ürün araştırması yapıyorsanız bu yazı sizin için rehber niteliğinde!

Her çeyizde olması gereken 500 TL altı tencere tava seti çeşitleri

Tencere ve tavalar, tükettiğimiz besinlerin ısıyla buluştuğu eşyalar olmaları sebebiyle fazlaca özeni hak ediyorlar. Tek tek satın alabileceğiniz gibi kullanım amacınıza uygun bir tencere-tava setiyle de mutfak ihtiyacınızı tek seferde tamamlayabilirsiniz. İnsan sağlığı açısından oldukça önemli olması sebebiyle satın alacağınız tencere ve tavaların üretiminde kullanılan materyale ve iç yüzey kaplamasına dikkat etmenizde fayda var. Kullanım kolaylığına göre seçeceğiniz bir set ile uzun ömürlü bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz.

1. Schafer kalitesine merhaba deyin!

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Hem kaliteli hem çok parçalı bir tencere tava setini bütçenize uygun bir fiyata aldığınız takdirde verdiğiniz her kuruşa değdiğini göreceksiniz. Rock Granit Tencere Seti, kalite ve uygun fiyatın bir araya geldiği bir ürün! Biri 18, diğeri 22 cm boyutunda iki adet derin tencere; 26 cm bir adet basık tencere ve 26 cm bir adet tava içeren set ile Schafer’ın kalitesini mutfağınıza taşıyabilir, 2 yıllık Schafer garantisi sayesinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Isıya dayanıklı cam kapaklarıyla toplam 7 parçadan oluşan bu tencere tava seti aradığınız çeyiz ürünü olabilir!

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2. Uzun ömürlü bir kullanım!

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Kaliteyi uygun fiyata satın aldığınızı hissettirecek Korkmaz Mia Granit 7 Parça Tencere Seti, iç yüzeyinde mükemmel bir yapışmazlık özelliğine sahip. 2,8 ve 4,8 litrelik iki büyük tencere, 3 litrelik bir tencere ve 1,8 litrelik bir tava içeren Korkmaz Tencere Seti; çizilmelere karşı gösterdiği ekstra direnç ile lezzetli yemekler için her zaman elinizin altında olması gereken ürünlerden. Yüksek ısı iletkenliği sayesinde kısık ateşte dahi harika bir pişirme performansı sağlayan bu seti kolayca temizleyebilir, diğer tencerelere kıyasla daha az yağla daha lezzetli yemekler pişirebilirsiniz.

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3. Sağlıklı yemeklerin adresi Karaca!

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Leke tutmayan dış yüzeyi, ergonomik ve şık kulpları, granit görünümlü iç ve dış kaplaması ile mutfağınıza asalet katacak bir diğer ürün Karaca Gris Bio Granit Tencere Seti. Zamandan ve enerjiden maksimum tasarruf edebileceğiniz, yanmaz ve yapışmaz tasarımıyla kolayca kullanabileceğiniz bu seti hemen çeyizinize ekleyin! 2 ve 3 litrelik iki adet tencere ve 3 litrelik bir adet karnıyarık tenceresi içeren Karaca marka bu set, bio granit malzemesi ve ısıya daha dayanıklı olması sebebiyle uzun ömürlü bir performans sunuyor.

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4. Çeyizinizi tamamlamak için bu sete ihtiyacınız var!

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7 parçadan oluşan Cem Granitta Tencere Seti, yeni mutfağınızın demirbaşları arasında yerini almaya geliyor. Farklı boyutlardaki 3 adet tencere, 1 adet tava ve 3 adet tencere kapağı içeren bu set, 3 katmanlı kaplamasıyla kaliteyi sizinle buluşturuyor. Doğa dostu olmasının yanı sıra yanmaz ve yapışmaz iç tabanı ile gönlünüzü çalacak bu ürün, ergonomik kulplarıyla size konforlu bir tutuş sağlıyor. Bordo rengiyle mutfak dekorasyonunuzu tamamlayacak bu set, enfes sofralar kurmak isteyen çiftler için aranan kan olabilir!

Cem Granitta 7 Parça Tencere Seti'ni detaylı incelemek ve güvenle satın almak için tıklayın!

5. Yalnızca donanımıyla değil, rengiyle de ışıldayacak bir ürün: Papilla Redio Tencere Seti

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Papilla Redio 7 Parça Tencere Seti, size mutfağınızda kolaylık sunuyor. 20 cm, 24 cm ve 26 cm boyutlarında 3 adet kapaklı tencerenin yanında 26 cm boyutundaki 1 adet maxi tava ile bu sette her ihtiyacınıza uygun bir parça bulabilirsiniz. 26 cm boyutundaki karnıyarık tenceresinin kapağını tava için de kullanabilir, sıçramaların önüne geçebilirsiniz. Alüminyum gövdesi, ısıya dayanıklı yapışmaz kaplaması ve buhar çıkışı bulunan kapaklarıyla kullanım kolaylığı sunan bu set, capcanlı kırmızı rengiyle ocağınızda ışıldayacak!

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6. Zarafetiyle etkileneceğiniz bir set!

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Siyahın zarifliğini üzerinde taşıyan Irmak Granit Tava Tencere Seti, tam 9 parçalık içeriğiyle sizi büyüleyecek. 20 ve 22 cm boyutunda iki adet derin tencere, 1 adet pilav tenceresi, 2 adet sahan ve 1 adet tava ile mutfağınızı dolduracak! İç ve dış tüm parçaların granit olduğu, ergonomik bakalit saplı bu set; size hem nefis hem de sağlıklı yemek yapma imkânı sunarak sofralarınızı şenlendirecek. Tüm güzel özelliklerinin yanında uygun fiyat seçeneğiyle çeyiziniz için hayalini kurduğunuz set bu olabilir.

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7. Mutfağında iyi bir yardımcı arayanlara: Papilla Domino Granit Tencere Tava Seti

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Günlük kullanım için oldukça ideal olan Domino 7 Parça Granit Tencere Tava Seti, yemek yapmayı eğlenceli hale getirecek! Alüminyum gövdeli, zararlı madde içermeyen bu setin homojen ısı dağılımı sağlayan tabanı sayesinde yapışma ihtimali minimuma iniyor. 2 adet tencere, 1 adet sahan ve bir tanesi wok olmak üzere 2 adet tava içeren bu çok parçalı set; ısınma yapmayan ergonomik sapları ile tutuş konforu sağlıyor.

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8. Çelikten vazgeçemeyenlere!

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Karaca’nın kalitesinden vazgeçmek istemeyen çiftler için oldukça uygun olan Cihangir Çelik Tencere Seti, hepsi birbirinden kullanışlı 7 parçasıyla tam da mutfağınızın ihtiyacı olan ürün. 2,2 litrelik 18 cm tencere, 3,3 litrelik 22 cm tencere, 24 cm karnıyarık tenceresi ve tava ile yıllar geçse de ilk günkü gibi duracak bu sete bayılacaksınız. Paslanmaz çelik yapısıyla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmayacak ve yemeklerinizin lezzetini zirveye taşıyacak Karaca Cihangir Set, indüksiyon dâhil tüm ocaklarda kullanılabiliyor. Ayrıca, tüm parçalarını bulaşık makinesinde yıkama imkânı sunması sayesinde yemek sonrası bulaşık derdinden de kurtulacaksınız.

Bu ürünü daha detaylı incelemek istiyorsanız tıklayın!

9. Dama deseniyle fark yaratın!

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Her şeyin oldukça pahalı olduğu bu dönemde, Papilla Dama Granit Tencere Tava Seti uygun fiyatı sayesinde evlilik adına yaptığınız diğer masraflara kıyasla sırtınıza bir yük daha eklemiyor! Farklı boyutlardaki 2 adet tencere ve kapakları, farklı boyutlardaki 2 ayrı tava ve 1 adet sahan ile toplamda 7 parça olan bu tencere seti, üzerindeki dama deseniyle çeyizinizde parlamaya geliyor. İç yüzey kaplamasının granit olması sebebiyle sağlıklı yemekleri garanti eden bu set ile misafirlerinize kızartmadan dolmaya pilavdan mantıya çeşit çeşit lezzetler sunabilirsiniz.

Dama deseniyle fark yaratacak bu ürünü detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

10. Mutfağınızda morun cazibesi!

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Rengi ve zarif görüntüsüyle mutfağınıza estetik katacak Assos Elita Granit Tencere Tava Seti, malzemesi ve üst düzey işçiliğiyle kalitesini ortaya koyuyor. 3 adet tencere ve 3 adet cam kapağın yanında 1 adet tava içeren bu set, granit yapısıyla uzun yıllar kullanabileceğiniz bir ürün. Şık kulpları ve mor rengiyle sizi cezbedecek bu setin yanmaz yapışmaz tabanı sayesinde kullanırken zorluk yaşamayacaksınız. Her türlü ocakta kullanılabiliyor olması da bir diğer güzelliği!

Assos Elita Tencere Seti'ni daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

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