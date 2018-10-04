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Her daim o bir yıldız: yapması oldukça kolay birbirinden pratik yumurtalı tarifler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.10.2018 14:31 | Son Güncelleme

Haşlamasını da çok seviyoruz sahanda pişirmeyi de... Mutfağın demirbaşı olan yumurtayı hemen hemen her yemekle birleştirebiliriz. Kendisini bu kadar çok severken ona özel tarifleri derlememek olmazdı. İşte yumurtanın baş rolde olduğu 10 enfes tarif.

Her daim o bir yıldız: yapması oldukça kolay birbirinden pratik yumurtalı tarifler

Yumurtalı muffin burger

muffin
Çocuklar için kahvaltının yıldızı olmaya aday bir tarif. Sıradışı ve leziz bir muffin burger var. Yumurtalı muffin burgeri sadece kahvaltı için değil her öğün tüketebilirsiniz. Son derece doyurucu ve bir o kadar da sağlıklı. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Yumurta turşusu

turşu

Şu tarifin güzelliğine bakar mısınız! Tadını bilmeden görüntüsüyle bile tavlıyor insanı :) Kullandığınız pancar sayesinde yumurta harika bir renk alıyor. Ortaya çıkan tarifimizi bu şekilde tüketebilir ya da salatalara garnitür olarak kullanabilirsiniz. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Peynirli ve yumurtalı dolma

dolma

Geleneksel dolma tarifini bir güzel yumurtalı tarife uyarladık tadı düşündüğümüzden katbekat güzel oldu. Peynir ve yumurta ile dolu olan dolmalık biberin içi tam bir protein deposuna dönüştü. Bu tadı çooook seveceksiniz. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.,

Sosisli yumurta sandviç

sosisli

Bu kahvaltının en güzel tarafı yumurtadan hazırlanan ekmeği. Biz tarifimizi yaparken sosis kullandık ancak siz istediğiniz bir ürünle yumurtalı sandviçinizi hazırlayabilirsiniz. Yumurta sandviçe en çok yakışan İzmir tulumudur. Ispanak da iyi bir seçenek olabilir. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Bulut yumurta

bulut yumurta

Lezzetli ve pratik bir tarif yapmak istiyorsanız bulut yumurtayı ilk sıraya yazın. Bol proteinli az karbonhidratlı son derece sağlıklı bir kahvaltı sizi bekliyor. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

İki lokmalık yumurta

lokma
Yemekte sunuma önem verenler için harika bir tarif var sırada. Eğer yumurta yemekten kaçınıyorsanız iki lokmalık tarifle bu düşünceleriniz kuş olup uçacak. Yumurtaya katılan dereotu, labne ve çeşitli baharatlar ortaya çok güzel bir lezzet çıkarıyor. Mutlaka denemenizi öneriyoruz. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Yumurta pizzası

pizza

Yumurta pizzası kahvaltıya yakışır bir tarif. Sabah kahvaltınıza biraz renk katmak istiyorsanız yumurta pizzası doğru bir seçim. Güne mutlu başlamanızı sağlayacak tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın. Şunu da belirtmeden geçmeyelim; yumurta pizza son derece düşük kalorili ve bol lezzete sahiptir.

Yumurtalı milföy böreği

börek

Pratik bir tarif daha var sırada. Yumurtanın pizzasını, dolmasını, sandviçini yaptık sırada ise böreği var. Çıtır milföy hamuruyla birleşen akışkan yumurta sizi eşsiz bir lezzet şölenine davet ediyor. Şöyle bir tadına bakmak istemez miydiniz? Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Yumurtalı ve peynirli bruschetta

peynirli

Daha eğlenceli bir şeyler yemek isteyenler için peynirli ve yumurtalı brushetta tarifimiz var. Biz peynir ve yumurtayı birbirine çok yakıştırıyoruz. Ya siz? Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Yumurta salatası

salata

Yumurta salatası en risksiz tarifler arasındadır. Son derece pretik ve kolay olan tarife kimsenin burun çevirmesi mümkün değil :) Her daim kurtarıcıdır kendisi :) Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

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