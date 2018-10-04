Her daim o bir yıldız: yapması oldukça kolay birbirinden pratik yumurtalı tarifler

Yumurtalı muffin burger



Çocuklar için kahvaltının yıldızı olmaya aday bir tarif. Sıradışı ve leziz bir muffin burger var. Yumurtalı muffin burgeri sadece kahvaltı için değil her öğün tüketebilirsiniz. Son derece doyurucu ve bir o kadar da sağlıklı. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Yumurta turşusu

Şu tarifin güzelliğine bakar mısınız! Tadını bilmeden görüntüsüyle bile tavlıyor insanı :) Kullandığınız pancar sayesinde yumurta harika bir renk alıyor. Ortaya çıkan tarifimizi bu şekilde tüketebilir ya da salatalara garnitür olarak kullanabilirsiniz. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Peynirli ve yumurtalı dolma

Geleneksel dolma tarifini bir güzel yumurtalı tarife uyarladık tadı düşündüğümüzden katbekat güzel oldu. Peynir ve yumurta ile dolu olan dolmalık biberin içi tam bir protein deposuna dönüştü. Bu tadı çooook seveceksiniz. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.,

Sosisli yumurta sandviç

Bu kahvaltının en güzel tarafı yumurtadan hazırlanan ekmeği. Biz tarifimizi yaparken sosis kullandık ancak siz istediğiniz bir ürünle yumurtalı sandviçinizi hazırlayabilirsiniz. Yumurta sandviçe en çok yakışan İzmir tulumudur. Ispanak da iyi bir seçenek olabilir. Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.