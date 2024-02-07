Her evde olan malzemelerle kolayca yapabileceğiniz enfes tatlı tarifleri

Tatlı yeme arzusu bazen beklenmedik bir şekilde gelebilir. Her evde bulunan malzemelerle muhteşem tatlılar yapabilmek mümkün. Sadece basit malzemelerle bile, nefis tatlılar hazırlamanın pek çok yolu var. Hem gözünü hem de karnınızı şenlendirecek tatlı tarifleri arayışındaysanız doğru yerdesiniz. İşte size kolayca yapabileceğiniz enfes tatlı tarifleri...

FİNCAN TATLISI

MALZEMELER:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Üzeri için:

Hindistan cevizi

YAPILIŞI:

Muhallebi için tencereye sütü, unu ve şekeri alıp karıştırın ve ocağı alın.

Muhallebi koyulaşıp göz göz oluncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Muhallebi piştikten sonra ocağı kapatın ve son olarak muhallebiye tereyağı ve vanilyayı ilave edin. Tereyağı eriyip pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırın.

Hazır olan muhallebinin içerisini çok az ıslattığınız fincanlara paylaştırın. Muhallebi soğudukça yoğunlaşacağı için bu aşamada hızlı olmalısınız.

Tüm fincanları doldurduktan sonra oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletin.

Ardından tatlıları buzdolabına kaldırarak 3-4 saat dinlenmeye bırakın.

Sürenin sonunda dinlenen ve soğuyan tatlıları dolaptan alın, ters çevirerek fincanlardan çıkartın. Fincanların kenarlarından elinizle hafifçe havasını aldığınızda tatlı fincandan kolaylıkla çıkacaktır.

Tatlıları hindistan cevizine bulayarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

İZMİR BOMBASI

MALZEMELER:

1 çay kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı ayçiçek yağı

Oda sıcaklığında yarım bardak su

Çikolatalı fındık kreması

1 buçuk su bardağı un

Kabartma Tozu

Yoğurt

Tuz

YAPILIŞI:

İlk olarak çikolatalı fındık kremalarını top haline getirerek fırın tepsisine dizin. Ardından soğumaları için buzdolabına kaldırın. Hamuru için, tüm malzemeyi karıştırma kabına alın ve yoğurun.

Daha sonra hamuru yağlanmış tezgaha alın ve iyice yoğurun. Bu kısımda hamurun elinize yapışması halinde un ilavesi yapabilirsiniz.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle çok ince olacak şekilde yuvarlak açın.

Hamurun tam ortasına 1 tatlı kaşığı çikolatalı fındık kreması yerleştirin ve bohça şeklinde kapatın.

Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın ve kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını alın ve servis yapın.

Afiyet olsun!



