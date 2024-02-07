YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Tarifler
    4. Her evde olan malzemelerle kolayca yapabileceğiniz enfes tatlı tarifleri

    Her evde olan malzemelerle kolayca yapabileceğiniz enfes tatlı tarifleri

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    07.02.2024 11:10 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tatlı krizlerini hızlıca çözmek isteyenler için her evde bulunabilecek malzemelerle lezzetli tatlılar yapmak oldukça pratik oluyor. Mutfağınızda yer alan birkaç basit malzemeyle harika tatlılar hazırlayabilirsiniz. İşte sizi şımartacak, her evde bulunan malzemelerle kolayca yapabileceğiniz enfes tatlı tarifleri!

    Tatlı yeme arzusu bazen beklenmedik bir şekilde gelebilir. Her evde bulunan malzemelerle muhteşem tatlılar yapabilmek mümkün. Sadece basit malzemelerle bile, nefis tatlılar hazırlamanın pek çok yolu var. Hem gözünü hem de karnınızı şenlendirecek tatlı tarifleri arayışındaysanız doğru yerdesiniz. İşte size kolayca yapabileceğiniz enfes tatlı tarifleri...

    FİNCAN TATLISI

    fican tatlısı

    MALZEMELER:
    1 litre süt
    1 su bardağı toz şeker
    1 su bardağı un
    1 yemek kaşığı tereyağı
    1 paket vanilya

    Üzeri için:
    Hindistan cevizi

    YAPILIŞI:

    • Muhallebi için tencereye sütü, unu ve şekeri alıp karıştırın ve ocağı alın.
    • Muhallebi koyulaşıp göz göz oluncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin.
    • Muhallebi piştikten sonra ocağı kapatın ve son olarak muhallebiye tereyağı ve vanilyayı ilave edin. Tereyağı eriyip pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırın.
    • Hazır olan muhallebinin içerisini çok az ıslattığınız fincanlara paylaştırın. Muhallebi soğudukça yoğunlaşacağı için bu aşamada hızlı olmalısınız.
    • Tüm fincanları doldurduktan sonra oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletin.
    • Ardından tatlıları buzdolabına kaldırarak 3-4 saat dinlenmeye bırakın.
    • Sürenin sonunda dinlenen ve soğuyan tatlıları dolaptan alın, ters çevirerek fincanlardan çıkartın. Fincanların kenarlarından elinizle hafifçe havasını aldığınızda tatlı fincandan kolaylıkla çıkacaktır.
    • Tatlıları hindistan cevizine bulayarak servis edebilirsiniz.

    Afiyet olsun!

    İZMİR BOMBASI

    izmir bombası

    MALZEMELER:
    1 çay kaşığı toz şeker
    2 çorba kaşığı ayçiçek yağı
    Oda sıcaklığında yarım bardak su
    Çikolatalı fındık kreması
    1 buçuk su bardağı un
    Kabartma Tozu
    Yoğurt
    Tuz

    YAPILIŞI:

    • İlk olarak çikolatalı fındık kremalarını top haline getirerek fırın tepsisine dizin. Ardından soğumaları için buzdolabına kaldırın. Hamuru için, tüm malzemeyi karıştırma kabına alın ve yoğurun.
    • Daha sonra hamuru yağlanmış tezgaha alın ve iyice yoğurun. Bu kısımda hamurun elinize yapışması halinde un ilavesi yapabilirsiniz.
    • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle çok ince olacak şekilde yuvarlak açın.
    • Hamurun tam ortasına 1 tatlı kaşığı çikolatalı fındık kreması yerleştirin ve bohça şeklinde kapatın.
    • Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın ve kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını alın ve servis yapın.

    Afiyet olsun!

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Öğrencilere özel akşam yemeğini kurtaracak pratik tariflerÖğrencilere özel akşam yemeğini kurtaracak pratik tarifler
    Kıtır kıtır susamlı kandil simidi tarifi! Kıtır kıtır susamlı kandil simidi tarifi!
    Porsiyonu 120 lira! Kızgın sac üzerinde 7 saniyede pişiriyorPorsiyonu 120 lira! Kızgın sac üzerinde 7 saniyede pişiriyor
    Anahtar Kelimeler:
    tatlı fincan tatlısı izmir bombasının tarifi tarif etli tatlılar istan cevizi
    En Çok Okunan Haberler
    Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

    Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

    İstanbul'da dengeleri değiştirecek hamle! Başak Demirtaş son kararını verdi: 'Aday olacak mı?' tartışmaları sona erdi

    İstanbul'da dengeleri değiştirecek hamle! Başak Demirtaş son kararını verdi: 'Aday olacak mı?' tartışmaları sona erdi

    Dilber'e özenip pavyona gittiler! Gelen hesap ağızları açık bıraktı

    Dilber'e özenip pavyona gittiler! Gelen hesap ağızları açık bıraktı

    Gözyaşlarıyla anlattı! Metroda taciz edildiğini söyledi... "Kimse yardım etmedi"

    Gözyaşlarıyla anlattı! Metroda taciz edildiğini söyledi... "Kimse yardım etmedi"

    Bu salgında can verdiler! Marketlerden 60'tan fazla markanın ürünleri toplatıldı

    Bu salgında can verdiler! Marketlerden 60'tan fazla markanın ürünleri toplatıldı

    Emekliye seyyanen zam müjdesi

    Emekliye seyyanen zam müjdesi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

    Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.