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Her gün 2 diş karanfil yediğinizde bakın vücudunuzda neler oluyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.04.2019 09:32 | Son Güncelleme

Yemeklerden sonra nefesimizi tazelemek için ağzımıza attığımız karanfil, aslında bizler için büyük nimet. Zaman zaman tatlılarımıza, çaylarımıza aroma katmak için kullansak da onu çok daha fazla tüketmeliyiz çünkü sağlığımız için oldukça değerli etkilere sahip.

Her gün 2 diş karanfil yediğinizde bakın vücudunuzda neler oluyor!

Yükte hafif olsa da sağlık açısından son derece etkileri büyük karanfilin. Öyle ki günde 2 adet tüketildiğinde neredeyse sağlığımızı garanti altına alıyor. İşte düzenli olarak karanfil tüketmenin muazzam etkileri;

Sindirim sistemini düzenler

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Sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırır. Böylelikle sindirim sisteminin doğru bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda iyi bir bulantı kesicidir. Mideniz bulandığı an ağzınıza atıp çiğneyebilir ya da toz haline getirerek tüketebilirsiniz.

Karaciğer sağlığını korur

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Karaciğerin dostu karanfil yağıdır. Karanfil yağında bulunan öjenol maddesi, karaciğer fonksiyonlarına iyi gelir.

Diş ağrısını geçirir

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Anestezik özelliği sayesinde diş ağrılarını hafifletir. Bunun için ağrıyan dişin üzerine bir adet karanfil bastırmanız yeterlidir.

Bağışıklık sistemini sigortalar

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Beyaz kan hücrelerini artırır, bu sayede çelik gibi bağışıklık sistemi yaratır. Mikroplarla savaşarak gribe yakalanmayı engeller.

Antienflamatuar özelliği bulunur

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Karanfilde bulunan eugenol bileşeni, antienflamatuar özellik sağlar. Özellikle baş ağrısının geçmesinde etkisi büyüktür.

Antibakteriyeldir

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E.coli ve stafilokok bakterilerine karşı etkilidir. Bu faydası Buenos Aires Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konmuştur.

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