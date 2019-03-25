Her gün dört saat porno izleyen genç kız: ''Evlenmeden öpüşmeyeceğim''

19 yaşındaki Gracelyn Sorrell, porno izlemeye başladığında 14 yaşındaydı. 2013 yılında babasını kaybetti. Bu yüzden pornografinin kendisini rahatlatması ve kederden kaçması için bir yol olduğunu düşündü.
Gracelyn, ailesinden gizli telefonundan gece saat 3'lere kadar porno izlediğini anlattı. O yaşlarda lise öğrencisi olan Gracelyn, tüm vaktini porno izlemeye ayırdığı için utanıyordu ve kendini hala suçlu hissediyordu. Gracelyn, 2016 yılına kadar her gün 3 saatlik uyku ile hayatına devam ettiği için derslerindeki başarısını da etkilemişti. Genç kız Ağustos 2016 yılında Hristiyan inancıyla şifa bulmaya teşvik edildi. Gracelyn, o dönemlerde ne yaşadığını şöyle anlattı; ' Telefonum porno izleyebilmemin en kolay yoluydu. Öğleden sonra okuldan eve geldiğimde annem evde yokken porno izleyebilmek için en uygun saatlerdi.'
'Ablalarım ve erkek kardeşlerim genellikle işteydi ve benim kendime ait odam vardı. Herkes uyuduktan sonra odamın ışığını kapatıp gece 3'lere kadar porno izlerdim. Videoları izlediğimde ihtiyacım olan adraneline sahip oluyordum. Ruhum için bir yer buluyordum ama bulduğum yer saf bir yer değildi. Porno ve mastürbasyon hiç bir zaman tatmin edici değildi. Benim için her şeyden kaçış oluyordu, bunu yaşadıktan sonra suçluluk ve utanç duygusunu yaşıyordum. Okuldaki derslerime odaklanamıyordum, bağımlılığım sürekli aklımı kurcalıyordu. Gece çok geç saatlere kadar porno izlediğim için kendimi çok yorgun hissediyordum. Çok stresliydim çünkü Hristiyan bir evde büyüdüm ve temelimde klise hayatı vardı. İkili bir hayat sürüyordum, okulda Hristiyan bir ailenin çoçuğu iken geceleri odamda bağımlılığıma teslim oluyordum.'
'Ailemle tatile gittiğimde çok stresli oluyordum, onlarla birlikte Şükran Gününden zevk almam gerekirken aklım hep bağımlılığımla meşgul oluyordu.'
Annesine güven duyduktan sonra Gracelyn, günlüğünde Tanrı'ya duyduğu duyguları anlatmaya başladı ve 'kendi kontrolünü' sağlayabileceğini düşündüğünü söyledi.
Annesi çok destek veriyordu ve danışmanla görüşmesi için Gracelyn'i teşvik etti.
Gracelyn şöyle dedi: 'Annem beni çok destekliyordu ve her zaman dua etmemiz gerektiğini söyledi. O andan itibaren günlük tutmaya karar verdim. Kendimi kontrol etmeye zorladım. Telefonumu yatağa götürmeyi bıraktım ve porno uygulamalarını, Youtube'u silerek ekstra önlemler aldım.'
Bir şeye bağımlı olduğunuzda sizi sürekli meşgul etmeye çalışan dürtüleriniz vardır.
'Ama bu dürtülerimi günlüğüme ve İncil'e adadım. Danışmana ihtiyacım yoktu, annemin çok fazla tecrübesi vardı ve ruhsal olarak Tanrı ile içiçeydi.'
Gracelyn, şimdi deneyimini bağımlılığa sahip olan insanlarla paylaşmak için ABD'yi dolaşan bir halk konuşmacısı.
19 yaşındaki genç kız evlenmeden önce öpüşmeyeceğinin ve seks yapmayacağının sözünü verdi.
Gracelyn şöyle dedi:
'Bağımlılığımla başa çıkamadığım zamanlar oldu ama çok fazla tekrarlamadım. Yatakta tekrar izlediğim zamanlar oldu ve bunun için çok üzgünüm. Anneme anlattığımda asla yargılayıcı olmadı. Ama 2016'dan beri tekrarlamadım ve tamamen arınmış gibiyim. Öpüşmek ve seks yapmak için evlenmeyi bekliyorum. Şu an bir ilişki aramıyorum. Evleneceğim bir erkek olduğuna inanıyorum, hayatıma girdiğinde harika olacak.'
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