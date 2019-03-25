Her gün dört saat porno izleyen genç kız: ''Evlenmeden öpüşmeyeceğim''

19 yaşındaki Gracelyn Sorrell, porno izlemeye başladığında 14 yaşındaydı. 2013 yılında babasını kaybetti. Bu yüzden pornografinin kendisini rahatlatması ve kederden kaçması için bir yol olduğunu düşündü.

Gracelyn, ailesinden gizli telefonundan gece saat 3'lere kadar porno izlediğini anlattı. O yaşlarda lise öğrencisi olan Gracelyn, tüm vaktini porno izlemeye ayırdığı için utanıyordu ve kendini hala suçlu hissediyordu. Gracelyn, 2016 yılına kadar her gün 3 saatlik uyku ile hayatına devam ettiği için derslerindeki başarısını da etkilemişti. Genç kız Ağustos 2016 yılında Hristiyan inancıyla şifa bulmaya teşvik edildi. Gracelyn, o dönemlerde ne yaşadığını şöyle anlattı; ' Telefonum porno izleyebilmemin en kolay yoluydu. Öğleden sonra okuldan eve geldiğimde annem evde yokken porno izleyebilmek için en uygun saatlerdi.'

'Ablalarım ve erkek kardeşlerim genellikle işteydi ve benim kendime ait odam vardı. Herkes uyuduktan sonra odamın ışığını kapatıp gece 3'lere kadar porno izlerdim. Videoları izlediğimde ihtiyacım olan adraneline sahip oluyordum. Ruhum için bir yer buluyordum ama bulduğum yer saf bir yer değildi. Porno ve mastürbasyon hiç bir zaman tatmin edici değildi. Benim için her şeyden kaçış oluyordu, bunu yaşadıktan sonra suçluluk ve utanç duygusunu yaşıyordum. Okuldaki derslerime odaklanamıyordum, bağımlılığım sürekli aklımı kurcalıyordu. Gece çok geç saatlere kadar porno izlediğim için kendimi çok yorgun hissediyordum. Çok stresliydim çünkü Hristiyan bir evde büyüdüm ve temelimde klise hayatı vardı. İkili bir hayat sürüyordum, okulda Hristiyan bir ailenin çoçuğu iken geceleri odamda bağımlılığıma teslim oluyordum.'