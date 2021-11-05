Her kahveseverin evinde bulunması gereken en iyi kahve öğütücüsü tavsiyeleri

Lezzetli kahvenin sırrı aslında kahve çekirdeklerinde saklı. Eğer önceden öğütülmüş kahveleri tüketiyorsanız muhtemelen bayatlamış bir ürünle karşı karşıyasınız. Taze çektirip alsanız bile onu muhafaza ederken zaman içinde bayatlar. "Kahve öğütücü ne işe yarar?" sorusu işte tam da bu noktada önem kazanır. Bu harika ürünler, lezzetli kahveler içmenize yararlar! Her içim öncesi öğüteceğiniz taze kahvelerle bu keyfi daha yoğun yaşamanıza olanak tanır. İşte sizi kahve gurmesi yapacak kahve öğütücü önerileri!

1. Russell Hobbs Kahve Öğütücü Classics ile Kahve Keyfi Bir Başka



Her kahve tarifi farklı seviyede öğütülmüş kahveyi gerektirir. Russell Hobbs Kahve Öğütücü Classics, ayarlanabilir öğütme seviyeleri sayesinde istediğiniz kahveyi kolayca hazırlar. 100 gram öğütme kapasitesine sahip haznesi kolayca çıkarılır ve rahatça temizlenir. Sağlığınız için BPA içermez. Ürün; kaymaz ayakları, mavi LED ekranlı çalışma göstergesi, çalıştırma düğmesi ve kolay bakımıyla konforlu bir kullanıma sahip. Birkaç dakikadan daha kısa sürede, kontrolü tamamen sizde olan ince ya da kaba çekilmiş kahveye ulaşabilirsiniz. 2-12 fincan kapasitesi ile seçtiğiniz miktarda kahveyi tek seferde öğütebilirsiniz.

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2. Arzum Ar1034 Clipper, Kahve Öğütücüden Daha Fazlası

Kahve öğütücü nasıl olmalı? Tabi ki Arzum Ar1034 Clipper Kahve Öğütücü gibi! Pek çok özelliği bir arada barındıran ürünü, paslanmaz çelik bıçaklarıyla uzun yıllar sorunsuzca kullanabilirsiniz. Kahvenin yanı sıra fıstık ve ceviz gibi kuru yemişleri, kesme şekeri ve karabiberi de parçalayabilirsiniz. Öğütme işlemi sırasında cam penceresinden izleyebilir, kıvamını kontrol ederek damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Taze çekilmiş kahve deneyimini en iyi şekilde yaşatan ürünün hazne kapasitesi 50 gram. Üstelik şık tasarımı ile mutfağınıza estetik bir dokunuş yapacak.

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3. Krups GVX242 Kahve Öğütücü ile Maksimum Lezzet

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Hassas miktar ayarlama ve otomatik kapanma özellikleri ile Krups GVX242 Kahve Öğütücü, günlük kullanıma oldukça uygun. Çıkarılabilir öğütme diski sayesinde kolayca temizleniyor. Öğütme esnasında kahvenin aromasını ve kokusunu koruyarak maksimum potansiyele ulaşmasını sağlıyor. 17 ayrı öğütme ayarı olan 200 gram kapasiteli ürün, israfı önlemek için hassas bir ölçüm sistemine de sahip. 2 fincandan 12 fincana kadar istediğiniz miktarda kahveyi öğütebilirsiniz. Her seferinde homojen ve yüksek kaliteli öğütme ile lezzetli kahveler hazırlayabilirsiniz.

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4. Zevkinize Göre Çekilmiş Kahve Çekirdekleri için Melitta Kahve Değirmeni Molino

Bir diğer kahve öğütücüsü tavsiyesi Melitta Kahve Değirmeni Molino. Tercihiniz ister espresso ister klasik bir filtre kahve olsun, 17 öğütme ayarı sayesinde dilediğiniz kahveyi hazırlayabilirsiniz. Kahve çekirdeği haznesinin kapasitesi ise 200 gram. "Kahve öğütücü nasıl kullanılır?" derseniz yapmanız gerekenler çok basit: Kahve çekirdeklerini hazneye koyun, ardından da öğütmek istediğiniz kahvenin miktarını ve öğütme programını seçin. İşte bu kadar kolay! Ürün; otomatik kapanma ve çıkarılabilir hazne özellikleri sayesinde kolay bir kullanım sunmakla kalmıyor, sadece 100 Watt tüketerek enerji verimliliği de sağlıyor.

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5. Güvenli Kullanımıyla Bosch TSM6A013B Kahve Öğütücü

Daha yoğun aroma için taze çekilmiş kahve çekirdeklerini evinize getirmeye hazır mısınız? O zaman sıradaki ürünümüz Bosch TSM6A013B Kahve Öğütücü. Kullanıcı güvenliğini önemseyen marka, ürünü sadece kapağı kapalı iken çalışmasını sağlayan bir emniyet sistemi ile donatmış. Bu emniyet şalterinin yanı sıra paslanmaz çelik bıçaklara ve iç hazneye de sahip. Çeliğin sunduğu dayanıklılık ile kahve öğütücüyü yüksek performansla uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz. Ürün, tek seferde 75 gram kahve çekirdeği öğütebiliyor.

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6. Tefal GT110838 Kahve ve Baharat Öğütücü, Mutfağınıza Çok Yakışacak

Tek düğme ile öğütme kolaylığı sunan Tefal GT110838 Kahve ve Baharat Öğütücü, paslanmaz çelik bıçaklara sahip. 50 gram kapasiteli haznesi ve 3 ayrı hız ayarı var. Maksimum güvenliği sağlamak için hazne kilitleme sistemi mevcut. Kahvenin yanı sıra kuru yemiş ve baharatları da saniyeler içinde öğütebileceğiniz ürün, aromaların korunmasını da sağlıyor. Bu sayede kahvenin mükemmel kokusuyla harika sabahlara uyanabilirsiniz. Ayrıca ergonomik ve estetik tasarımı ile mutfağınıza çok yakışacağından da hiç şüphemiz yok.

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7. Fakir Aromatic Kahve ve Baharat Öğütücüsü Hayatınıza Kolaylık Katacak

Kahvenin yanı sıra çeşitli baharatların öğütülmesi ve kuru yemişlerin parçalanması için de kullanabileceğiniz Fakir Aromatic Kahve ve Baharat Öğütücüsü, yüksek performansı ile hayatınıza kolaylık ve rahatlık katıyor. Paslanmaz çelik bıçakları ve dayanıklı dış yapısı sayesinde uzun yıllar rahatça kullanabilirsiniz. Kaymaz tabanı ve emniyet sistemi ile pratik bir kullanım imkanı sunuyor. 60 gram kapasiteli haznesi çıkabiliyor. Ayrıca şeffaf olan kapağı sayesinde ürünleri öğütürken takip edebilir, istediğiniz lezzeti kolayca yakalayabilirsiniz.

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8. Taze Kahveler için Sinbo Scm-2934 Kahve Öğütme Makinesi

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Bayat kahve içmekten sıkıldıysanız Sinbo Scm-2934 Kahve Öğütme Makinesi sizin için güzel bir seçenek. Kendi kahve çekirdeklerinizi kendiniz öğüterek taze ve sağlıklı bir kahvenin keyfini çıkarmanızı sağlayan ürü, 60 gram öğütücü kapasitesine sahip. Güvenli kullanım için emniyet kilitli kapağı bulunuyor. Ayrıca kullanım kolaylığı için dokunmatik çalışma ekranı da mevcut. Kablo muhafaza sistemi ile dağınıklığın önüne geçmenizi sağlayan ürün, estetik tasarımıyla da öne çıkıyor.

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9. Evde Kahve Keyfini Doruğa Çıkaran Delonghi KG 79 Kahve Makinesi

Evde kahve yapmaya yeni başladıysanız ancak yine de profesyonel bir ürün istiyorsanız size tavsiyemiz Delonghi KG 79 Kahve Makinesi. 120 gram kapasiteli hazneye sahip ürün, 12 fincana kadar kahve öğütebiliyor. Dişli öğütme sistemi sayesinde profesyonel sonuçlar almanızı sağlıyor. Kahve haznesinin yerinden çıkması gibi sorunlarla karşılaşırsanız korkmanıza gerek yok. Dual Safe System özelliğiyle ürün kendini otomatik olarak kapatıyor. Size sadece taze ve lezzetli kahvelerin keyfini çıkarmak kalıyor.

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10. Caso Barista Crema Elektrikli Kahve Değirmeni ile Mükemmel Aroma



Sizin için kahvenin aromasını maksimum düzeyde koruyan Caso Barista Crema Elektrikli Kahve Değirmeni, inceden kabaya farklı öğütme ayarlarına sahip. Profesyonel bir disk öğütücüsü olan ürün, aromayı maksimum seviyede korumak için öğütme işlemini yavaşça yapıyor. Ayrıca yüksek kalitede paslanmaz çelik yapıya sahip. 190 gram haznesi bulunan ürünün toplama kabı 140 grama kadar kahveyi alabiliyor. Espresso ya da diğer kahve lezzetleri için rahatça tercih edebileceğiniz ürün; ergonomik tasarımı, profesyonel ve estetik duruşuyla mutfağınıza da şıklık katacak.

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