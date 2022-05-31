YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Her lokmada ferahlatacak bir tarif: Soğuk pasta! İşte soğuk pasta tarifi ve malzemeleri

Her lokmada ferahlatacak bir tarif: Soğuk pasta! İşte soğuk pasta tarifi ve malzemeleri

31.05.2022 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesiyle çay saati keyfi yerini dondurma, soğuk tatlılar gibi tariflere bıraktı. Her lokmada ferahlatacak soğuk pastayı evinizde oldukça kolay hazırlayabilirsiniz.

Her lokmada ferahlatacak bir tarif: Soğuk pasta! İşte soğuk pasta tarifi ve malzemeleri

Hindistan cevizi, muz, ananas gibi malzemelerle hazırlanan soğuk pasta damağınızda tat bırakacak. Yeni bir tarif denemek için soğuk pastaya bir şans verebilirsiniz. İşte soğuk pasta tarifi ve malzemeleri...

SOĞUK PASTA MALZEMELERİ

  • 2 paket kakaolu bisküvi
  • 1/2 adet ananas
  • 100 gram tereyağ
  • 2 adet küçük muz
  • 6 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi
  • 2 paket toz krem şanti
  • 2 tatlı kaşığı kakao
  • 1 su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı granül kahve
  • 40 gram bitter çikolata

SOĞUK PASTA TARİFİ

Toz haline getirdiğiniz bisküvileri kahve ile harmanlayın. Ardından tereyağını eritin ve bisküvilerin üzerine döküp karıştırın. Karışımı kelepçeli bir kalıbın tabanına dökün ve bir bardak yardımıyla tabanı bastırarak düzleyin.

Ananası robottan geçirip süzün. Ardından çıkan ananas suyunu bir su bardağına su ilave edin. Bir paket krem şantiyi ananas suyu ile çırptıktan sonra süzülmüş ananas parçalarını ilave edin. Karışımı bisküvilerin üzerine dökün.

Muzları küpler halinde doğrayıp ara katman olarak serpin. Çikolatayı benmaride eritin. Krem şantiye kakao ve sütü ekleyip köpürtün. Son olarak erimiş çikolata ile harmanlayın. Karışımı kelepçeli kalıba alın ve hafifçe bastırarak yayın. Pastayı derin dondurucuda en az iki saat bekletin.

Hindistan cevizlerini renk alana dek kısık ateşte kavurun. Pastayı dolaptan aldığınızda üzerini kaplayarak süsleyin. Pasta donduğunda yumuşaması için bir saat buzdolabında bekletebilirsiniz. Afiyet olsun...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızartmalarını çıtır çıtır isteyenler için Tefal fritöz kullananlar ve yorumlarıKızartmalarını çıtır çıtır isteyenler için Tefal fritöz kullananlar ve yorumları
Enfes lezzetler ile Ramazan’ın 29. günü iftar menüsüEnfes lezzetler ile Ramazan’ın 29. günü iftar menüsü
Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?
Anahtar Kelimeler:
pasta tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yerlerine konser verecek şarkıcıları Isparta Belediyesi açıkladı!

Yerlerine konser verecek şarkıcıları Isparta Belediyesi açıkladı!

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Sevgilisiyle tatile çıktı! Survivor Sude mini şortlu pozuyla olay yarattı

Sevgilisiyle tatile çıktı! Survivor Sude mini şortlu pozuyla olay yarattı

Mayolu fotoğrafını paylaştı! Yorumlar coştu

Mayolu fotoğrafını paylaştı! Yorumlar coştu

Garip'in Fatoş'u Ece Alton yıllara meydan okuyor! Yeni işi şaşırttı

Garip'in Fatoş'u Ece Alton yıllara meydan okuyor! Yeni işi şaşırttı

Kızartmalarını çıtır çıtır isteyenler için Tefal fritöz kullananlar ve yorumları

Kızartmalarını çıtır çıtır isteyenler için Tefal fritöz kullananlar ve yorumları

İlginizi Çekebilir

Hem kocası hem kız arkadaşı var! ''Ebeveynlik çok daha kolay''

Hem kocası hem kız arkadaşı var! ''Ebeveynlik çok daha kolay''

Törende giyecekleri elbise okulun onayından geçecek!

Törende giyecekleri elbise okulun onayından geçecek!

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.