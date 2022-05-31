Her lokmada ferahlatacak bir tarif: Soğuk pasta! İşte soğuk pasta tarifi ve malzemeleri

Hindistan cevizi, muz, ananas gibi malzemelerle hazırlanan soğuk pasta damağınızda tat bırakacak. Yeni bir tarif denemek için soğuk pastaya bir şans verebilirsiniz. İşte soğuk pasta tarifi ve malzemeleri...

SOĞUK PASTA MALZEMELERİ

2 paket kakaolu bisküvi

1/2 adet ananas

100 gram tereyağ

2 adet küçük muz

6 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi

2 paket toz krem şanti

2 tatlı kaşığı kakao

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı granül kahve

40 gram bitter çikolata

SOĞUK PASTA TARİFİ

Toz haline getirdiğiniz bisküvileri kahve ile harmanlayın. Ardından tereyağını eritin ve bisküvilerin üzerine döküp karıştırın. Karışımı kelepçeli bir kalıbın tabanına dökün ve bir bardak yardımıyla tabanı bastırarak düzleyin.

Ananası robottan geçirip süzün. Ardından çıkan ananas suyunu bir su bardağına su ilave edin. Bir paket krem şantiyi ananas suyu ile çırptıktan sonra süzülmüş ananas parçalarını ilave edin. Karışımı bisküvilerin üzerine dökün.

Muzları küpler halinde doğrayıp ara katman olarak serpin. Çikolatayı benmaride eritin. Krem şantiye kakao ve sütü ekleyip köpürtün. Son olarak erimiş çikolata ile harmanlayın. Karışımı kelepçeli kalıba alın ve hafifçe bastırarak yayın. Pastayı derin dondurucuda en az iki saat bekletin.

Hindistan cevizlerini renk alana dek kısık ateşte kavurun. Pastayı dolaptan aldığınızda üzerini kaplayarak süsleyin. Pasta donduğunda yumuşaması için bir saat buzdolabında bekletebilirsiniz. Afiyet olsun...



