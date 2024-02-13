Her masada tadına doyulamayacak kadar leziz ve pratik meze çeşitleri

Tadıyla büyüleyen lezzetli meze çeşitleri:
Malzemeler
Ezine peyniri ve lor peynirini geniş bir kaba alın, birbirine karıştırarak güzelce ezin. Ardından antep fıstığı ve sarımsağı dövüp karışıma ekleyin, tekrar homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Badem, ceviz ve zeytinyağını ekleyerek malzemeleri birleştirin. İsteğe bağlı olarak ince kıyılmış dereotunu serpin. Son dokunuş olarak kırmızı pul biberle lezzetlendirin. Zeytinyağını üzerine gezdirip, mezeyi servis edebilirsiniz.
Malzemeler:
Pancarı kabuklarıyla birlikte haşlayın ve haşlama işleminden sonra soğuk suya alın. Haşlanmış pancarı, kabukları soyulmuş nohutları ve diğer tüm malzemeleri blender kullanarak pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırın.
Karışımı servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin.
İsteğe bağlı olarak dereotu, çörek otu ve siyah zeytin ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Malzemeler:
Mantarların saplarını çıkarın ve limonlu suda bekletin. Ardından sapları küçük doğrayarak tuzlu suda haşlayın ve bir kaseye alın. Kenarları kesilmiş tost ekmeklerini ufalayarak ekleyin.
Sarımsağı rendeleyin. Kırmızı biberin çekirdeklerini temizleyip çok küçük küp şeklinde doğrayın. Tuz, karabiber, taze maydanoz, rendelenmiş kaşar peyniri ve kremayı ekleyerek hepsini karıştırın.
Mantarları limonlu sudan çıkartıp fırın kabına dizin. İçlerine küçük tereyağı parçaları yerleştirip 200 dereceye ayarlanmış fırında 10 dakika pişirin.
Fırından çıkarıp kremalı karışımı mantar içlerine paylaştırın ve tekrar fırına alarak 10 dakika daha pişirin. Bekletmeden sıcak servis yapabilirsiniz.
Malzemeler:
Süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsak ve tuzu bir kasede güzelce karıştırın. Ayrı bir tavada sıvı yağ ve tereyağını eritin.
Kurutulmuş Arnavut biberlerini doğrayın ve erittiğiniz sıvı yağ ve tereyağının içine ekleyin. Üzerine toz kırmızı biberi de ilave edip karıştırın. Yağın kızmasını yaklaşık 3-4 dakika bekledikten sonra ocaktan alın.
Servis tabağında yoğurdu kaşıkla şekillendirin ve üzerine biberli yağ karışımını dökerek, sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketin.
Malzemeler:
Önce patatesleri haşlayın. Haşlanan patatesleri soyun ve çatalla iyice ezin. Sıcakken içine tereyağ ekleyin, güzelce karıştırın.
Yumurta sarılarını, tuz ve karabiberi de ekleyip patates karışımını püre haline getirin.
Hazırladığınız patates püresini sıkma torbasına koyun. Ardından yağlanmış muffin kalıplarına sıkın ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.
Malzemeler:
Hamur için:
İnce bulguru derin bir kaba alın, üzerine sıcak suyu ekleyin. Karıştırıp üzerini örtün ve bulgurlar şişene kadar bekletin.
Şişen bulgurlara irmiği, unu, tuzu ve zeytinyağını ekleyin. Karıştırarak yoğurun.
Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde açın. Ortasına iç harcından koyun ve hamuru kapatın. Yuvarlayarak şekil verin.
İç harcı için ceviz içi, kuş üzümü, nar ekşisi ve isteğe bağlı olarak nar tanelerini bir kasede karıştırın.
Topikleri servis tabağına alın.
Üzerine nar ekşisi ve zeytinyağını gezdirip servis yapın.
Topik, geleneksel Orta Doğu mezelerindendir ve özellikle Türk mutfağında sıkça tüketilir. Yapımı biraz zaman alabilir ancak lezzetiyle sofranıza özel bir dokunuş katacaktır. Afiyet olsun!
Malzemeler:
İlk adımda beyaz peyniri küçük küpler halinde doğrayın ve su dolu bir kaba yerleştirin. Bir süre peynirleri suda bekletin.
Ardından biraz yağ ile yeşil acı biberleri kızartın. Kızardıktan sonra biberleri kesip çekirdeklerini çıkarın.
Peynirleri, kızarmış biberleri, kekik, süzme yoğurt, zeytinyağı ve üzüm sirkesini birlikte elektrikli mikser haznesine alın. Mikseri kullanarak karışımı homojen bir kıvama getirin.
Hazırlanan karışımı bir servis tabağına alın. Üzerini kırmızı toz biber ve siyah zeytinle süsleyin.
Malzemeler
Rendelenmiş kabakları, yumurtaları, unu ve doğranmış maydanozu karıştırın. Tuz ekleyerek kızgın yağda kızartın.
Malzemeler
Sebzeleri doğrayın, soğan ve sarımsağı kavurun. Diğer sebzeleri ekleyip pişirin, zeytinyağı ekleyerek karıştırın.
Malzemeler
Patlıcan ve biberleri közleyin, kabuklarını soyun ve doğrayın. Sarımsakları ezin, yoğurt ve zeytinyağı ekleyerek karıştırın.