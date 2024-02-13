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    Her masada tadına doyulamayacak kadar leziz ve pratik meze çeşitleri

    12.02.2024 13:47 | Son Güncelleme:
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    Mezeler sofralarımıza renk ve lezzet katan pratik yiyecekler. Sohbeti de yemekten alınan keyfi de artırıyor. Peki kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli mezeler hangileri? Gelin hep birlikte içerikteki tarifleri inceleyelim.

    Her masada tadına doyulamayacak kadar leziz ve pratik meze çeşitleri

    Tadıyla büyüleyen lezzetli meze çeşitleri:

    1- Girit Mezesi

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    Malzemeler

    • 100-150 gram ezine peyniri
    • 3-4 yemek kaşığı antep fıstığı
    • 3 yemek kaşığı ceviz içi
    • 3 yemek kaşığı lor peyniri
    • 3 yemek kaşığı badem
    • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 1 diş sarımsak
    • Kırmızı pul biber
    • Dereotu

    Ezine peyniri ve lor peynirini geniş bir kaba alın, birbirine karıştırarak güzelce ezin. Ardından antep fıstığı ve sarımsağı dövüp karışıma ekleyin, tekrar homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Badem, ceviz ve zeytinyağını ekleyerek malzemeleri birleştirin. İsteğe bağlı olarak ince kıyılmış dereotunu serpin. Son dokunuş olarak kırmızı pul biberle lezzetlendirin. Zeytinyağını üzerine gezdirip, mezeyi servis edebilirsiniz.

    2- Pancarlı Humus

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    Malzemeler:

    • 1 diş sarımsak
    • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
    • Yarım adet limonun suyu
    • Yarım çay kaşığı kimyon
    • 1 su bardağı haşlanmış nohut
    • 1 yemek kaşığı su
    • 1 adet kırmızı pancar
    • 1 yemek kaşığı tahin

    Pancarı kabuklarıyla birlikte haşlayın ve haşlama işleminden sonra soğuk suya alın. Haşlanmış pancarı, kabukları soyulmuş nohutları ve diğer tüm malzemeleri blender kullanarak pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırın.
    Karışımı servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin.
    İsteğe bağlı olarak dereotu, çörek otu ve siyah zeytin ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

    3- Mantar dolması

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    Malzemeler:

    • 400 gram mantar
    • 1 adet kırmızı biber
    • 3 yemek kaşığı ince kıyılmış taze maydanoz
    • 2 dilim tost ekmeği
    • Tuz
    • Karabiber
    • 60 gram rendelenmiş kaşar peyniri
    • 1 diş sarımsak
    • 30 gram tereyağı
    • 1 yemek kaşığı krema

    Mantarların saplarını çıkarın ve limonlu suda bekletin. Ardından sapları küçük doğrayarak tuzlu suda haşlayın ve bir kaseye alın. Kenarları kesilmiş tost ekmeklerini ufalayarak ekleyin.
    Sarımsağı rendeleyin. Kırmızı biberin çekirdeklerini temizleyip çok küçük küp şeklinde doğrayın. Tuz, karabiber, taze maydanoz, rendelenmiş kaşar peyniri ve kremayı ekleyerek hepsini karıştırın.
    Mantarları limonlu sudan çıkartıp fırın kabına dizin. İçlerine küçük tereyağı parçaları yerleştirip 200 dereceye ayarlanmış fırında 10 dakika pişirin.
    Fırından çıkarıp kremalı karışımı mantar içlerine paylaştırın ve tekrar fırına alarak 10 dakika daha pişirin. Bekletmeden sıcak servis yapabilirsiniz.

    4- Atom

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    Malzemeler:

    • 2,5 su bardağı süzme yoğurt
    • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 6 adet kurutulmuş Arnavut biberi
    • 2 yemek kaşığı tereyağı
    • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
    • 1/4 çay kaşığı toz kırmızı biber

    Süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsak ve tuzu bir kasede güzelce karıştırın. Ayrı bir tavada sıvı yağ ve tereyağını eritin.
    Kurutulmuş Arnavut biberlerini doğrayın ve erittiğiniz sıvı yağ ve tereyağının içine ekleyin. Üzerine toz kırmızı biberi de ilave edip karıştırın. Yağın kızmasını yaklaşık 3-4 dakika bekledikten sonra ocaktan alın.
    Servis tabağında yoğurdu kaşıkla şekillendirin ve üzerine biberli yağ karışımını dökerek, sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketin.

    5- Düşeş Patates

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    Malzemeler:

    • 4 adet patates
    • 3 yemek kaşığı tereyağı
    • 2 adet yumurta sarısı
    • Tuz ve karabiber

    Önce patatesleri haşlayın. Haşlanan patatesleri soyun ve çatalla iyice ezin. Sıcakken içine tereyağ ekleyin, güzelce karıştırın.
    Yumurta sarılarını, tuz ve karabiberi de ekleyip patates karışımını püre haline getirin.
    Hazırladığınız patates püresini sıkma torbasına koyun. Ardından yağlanmış muffin kalıplarına sıkın ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.

    6- Topik

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    Malzemeler:
    Hamur için:

    • 2 su bardağı ince bulgur
    • 1 su bardağı sıcak su
    • Yarım su bardağı irmik
    • 2 yemek kaşığı un
    • Yarım su bardağı zeytinyağı
    • Tuz
      İç harcı için:
    • 1 su bardağı ceviz içi (iri doğranmış)
    • 1 su bardağı kuş üzümü (suda bekletilmiş)
    • Yarım su bardağı nar ekşisi
    • 1 çay bardağı nar taneleri (isteğe bağlı)
      Üzeri için:
    • Yarım su bardağı nar ekşisi
    • Yarım su bardağı zeytinyağı

    İnce bulguru derin bir kaba alın, üzerine sıcak suyu ekleyin. Karıştırıp üzerini örtün ve bulgurlar şişene kadar bekletin.
    Şişen bulgurlara irmiği, unu, tuzu ve zeytinyağını ekleyin. Karıştırarak yoğurun.
    Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde açın. Ortasına iç harcından koyun ve hamuru kapatın. Yuvarlayarak şekil verin.
    İç harcı için ceviz içi, kuş üzümü, nar ekşisi ve isteğe bağlı olarak nar tanelerini bir kasede karıştırın.
    Topikleri servis tabağına alın.
    Üzerine nar ekşisi ve zeytinyağını gezdirip servis yapın.
    Topik, geleneksel Orta Doğu mezelerindendir ve özellikle Türk mutfağında sıkça tüketilir. Yapımı biraz zaman alabilir ancak lezzetiyle sofranıza özel bir dokunuş katacaktır. Afiyet olsun!

    7- Tirokafteri

    Yeni Proje (10)

    Malzemeler:

    • 250–300 gram beyaz peynir
    • Sızma zeytinyağı
    • Üzüm sirkesi
    • 2 veya 3 adet yeşil acı biber
    • 1 yemek kaşığı süzme yoğurt
    • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
    • Birkaç adet siyah zeytin
    • Biraz kekik

    İlk adımda beyaz peyniri küçük küpler halinde doğrayın ve su dolu bir kaba yerleştirin. Bir süre peynirleri suda bekletin.
    Ardından biraz yağ ile yeşil acı biberleri kızartın. Kızardıktan sonra biberleri kesip çekirdeklerini çıkarın.
    Peynirleri, kızarmış biberleri, kekik, süzme yoğurt, zeytinyağı ve üzüm sirkesini birlikte elektrikli mikser haznesine alın. Mikseri kullanarak karışımı homojen bir kıvama getirin.
    Hazırlanan karışımı bir servis tabağına alın. Üzerini kırmızı toz biber ve siyah zeytinle süsleyin.

    8- Mücver

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    Malzemeler

    • Kabak (2 adet, rendelenmiş)
    • Yumurta (2 adet)
    • Un (3 yemek kaşığı)
    • Maydanoz (yarım demet)
    • Tuz (isteğe bağlı)

    Rendelenmiş kabakları, yumurtaları, unu ve doğranmış maydanozu karıştırın. Tuz ekleyerek kızgın yağda kızartın.

    9- Şakşuka

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    Malzemeler

    • Patlıcan (2 adet)
    • Kabak (1 adet)
    • Biber (2 adet)
    • Soğan (1 adet)
    • Sarımsak (2 diş)
    • Domates (3 adet)
    • Zeytinyağı (3 yemek kaşığı)

    Sebzeleri doğrayın, soğan ve sarımsağı kavurun. Diğer sebzeleri ekleyip pişirin, zeytinyağı ekleyerek karıştırın.

    10- Babagannuş

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    Malzemeler

    • Patlıcan (3 adet)
    • Biber (2 adet)
    • Sarımsak (3 diş)
    • Yoğurt (1 su bardağı)
    • Zeytinyağı (3 yemek kaşığı)

    Patlıcan ve biberleri közleyin, kabuklarını soyun ve doğrayın. Sarımsakları ezin, yoğurt ve zeytinyağı ekleyerek karıştırın.


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