"Her meyvenin reçeli olmaz!" diyenler burada mı? Ekmeğe sürmelere doyamayacağınız mandalina reçeli tarifi

Özellikle kış aylarında bağışıklığı daha güçlü tutabilmek için öğünlerimizden meyveleri eksik etmemeye çalışıyoruz. Hem lezzeti hem de vitamin deposu olması sebebiyle mandalina da kış aylarının olmazsa olmaz meyvelerinden biri. Severek tükettiğimiz mandalinayı aslında kekten tarta, pastadan marmelada pek çok tarifte de kullanabiliriz. Tabii reçelini de yapabilir ve kahvaltı sofralarına hem renk hem yeni bir lezzet katabiliriz. İşte, her yiyene tarif sordurtacak enfes mandalina reçelinin malzemeleri ve hazırlanışı...
MALZEMELER
3 adet orta boy mandalina
3 su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı su
1 adet kakule
1 adet kuru karanfil
HAZIRLANIŞ
Özenle seçtiğiniz 3 adet orta boy mandalinayı, iyice yıkayarak bir tencerenin içerisine koyun.
Tencereye bol miktarda su ekleyip 1 saat boyunca mandalinalarla birlikte kaynatın.
Kaynattığınız mandalinaların suyunu süzün.
Daha sonra üzerine tekrar soğuk su ekleyip 1 saat daha kaynatın.
Boş bir tencereye, malzemeleri sayarken belirttiğimiz ölçülerde şeker, su, kakule ve karanfili ekleyin.
Bu malzemeleri, şeker tamamen kaybolana kadar kısık ateşte kaynatın.
İkinci kez kaynattığınız mandalinaların suyunu süzün, ardından tekrar üzerine soğuk su ekleyerek biraz soğumasını bekleyin.
Daha sonra keskin bir bıçak yardımıyla mandalinaları ince ince dilimleyin.
Dilimlediğiniz mandalinaları, kaynayıp kıvam alan şerbetin içine ilave edin.
Mandalina dilimlerini ekledikten sonra 15 dakika daha kısık ateşte kaynatın.
Mandalina dilimlerini 15 dakika boyunca kaynattıktan sonra şerbetin içerisine çeyrek limonu sıkın. Doğrudan limon suyu kullanmak yerine limon tuzunu da tercih edebilirsiniz.
Limon suyunu sıktıktan sonra şerbeti 5 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatın.
Reçeli cam kavanozlara koyup dinlendirin.
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