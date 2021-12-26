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"Her meyvenin reçeli olmaz!" diyenler burada mı? Ekmeğe sürmelere doyamayacağınız mandalina reçeli tarifi

26.12.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan mandalinanın C vitamini deposu olduğunu bilmeyen yok. Ekşi, mayhoş ya da tatlı olabilen mandalinalar; bir çırpıda soyulup yenebildiği için de aslında bu kadar sevdiğimiz bir meyve. Peki, mandalinayla sınırları zorlamaya ne dersiniz? Farklı lezzetler denemekten hoşlananlar için mandalina reçeli tarifini aşağıya bırakıyoruz!

"Her meyvenin reçeli olmaz!" diyenler burada mı? Ekmeğe sürmelere doyamayacağınız mandalina reçeli tarifi

Özellikle kış aylarında bağışıklığı daha güçlü tutabilmek için öğünlerimizden meyveleri eksik etmemeye çalışıyoruz. Hem lezzeti hem de vitamin deposu olması sebebiyle mandalina da kış aylarının olmazsa olmaz meyvelerinden biri. Severek tükettiğimiz mandalinayı aslında kekten tarta, pastadan marmelada pek çok tarifte de kullanabiliriz. Tabii reçelini de yapabilir ve kahvaltı sofralarına hem renk hem yeni bir lezzet katabiliriz. İşte, her yiyene tarif sordurtacak enfes mandalina reçelinin malzemeleri ve hazırlanışı...

MANDALİNA REÇELİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 adet orta boy mandalina

  • 3 su bardağı toz şeker

  • 1,5 su bardağı su

  • 1 adet kakule

  • 1 adet kuru karanfil

  • Çeyrek limon ya da 1 çay kaşığı limon tuzu

HAZIRLANIŞ

  • Özenle seçtiğiniz 3 adet orta boy mandalinayı, iyice yıkayarak bir tencerenin içerisine koyun.

  • Tencereye bol miktarda su ekleyip 1 saat boyunca mandalinalarla birlikte kaynatın.

  • Kaynattığınız mandalinaların suyunu süzün.

  • Daha sonra üzerine tekrar soğuk su ekleyip 1 saat daha kaynatın.

  • Boş bir tencereye, malzemeleri sayarken belirttiğimiz ölçülerde şeker, su, kakule ve karanfili ekleyin.

  • Bu malzemeleri, şeker tamamen kaybolana kadar kısık ateşte kaynatın.

  • İkinci kez kaynattığınız mandalinaların suyunu süzün, ardından tekrar üzerine soğuk su ekleyerek biraz soğumasını bekleyin.

  • Daha sonra keskin bir bıçak yardımıyla mandalinaları ince ince dilimleyin.

  • Dilimlediğiniz mandalinaları, kaynayıp kıvam alan şerbetin içine ilave edin.

  • Mandalina dilimlerini ekledikten sonra 15 dakika daha kısık ateşte kaynatın.

  • Mandalina dilimlerini 15 dakika boyunca kaynattıktan sonra şerbetin içerisine çeyrek limonu sıkın. Doğrudan limon suyu kullanmak yerine limon tuzunu da tercih edebilirsiniz.

  • Limon suyunu sıktıktan sonra şerbeti 5 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatın.

  • Reçeli cam kavanozlara koyup dinlendirin.

  • Bir süre dinlenip soğudukça kıvam alan reçelinizi artık keyifle tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!
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