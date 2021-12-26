"Her meyvenin reçeli olmaz!" diyenler burada mı? Ekmeğe sürmelere doyamayacağınız mandalina reçeli tarifi

Özellikle kış aylarında bağışıklığı daha güçlü tutabilmek için öğünlerimizden meyveleri eksik etmemeye çalışıyoruz. Hem lezzeti hem de vitamin deposu olması sebebiyle mandalina da kış aylarının olmazsa olmaz meyvelerinden biri. Severek tükettiğimiz mandalinayı aslında kekten tarta, pastadan marmelada pek çok tarifte de kullanabiliriz. Tabii reçelini de yapabilir ve kahvaltı sofralarına hem renk hem yeni bir lezzet katabiliriz. İşte, her yiyene tarif sordurtacak enfes mandalina reçelinin malzemeleri ve hazırlanışı...

MANDALİNA REÇELİ TARİFİ

MALZEMELER

3 adet orta boy mandalina

3 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

1 adet kakule

1 adet kuru karanfil

Çeyrek limon ya da 1 çay kaşığı limon tuzu

HAZIRLANIŞ