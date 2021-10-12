Her mutfağın baş köşesindeki yerini almaya hazır en iyi kettle modelleri

Öncelikle ''Kettle nedir?'' sorusunu yanıtlamamız gerekirse; bu aletlerin yemek yaparken, çayınızı demlerken, kahvenizi hazırlarken, kısacası sıcak suya ihtiyaç duyduğunuz her anda size yardımcı olacak pratik ev gereçleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar sık kullanılan bir üründen bahsedince akıllarda ''Acaba kettle ne kadar elektrik harcar?'' gibi bir soru da beliriyor. Bu sorunun cevabı üründen ürüne değişiyor ancak çoğunun enerji tasarrufu sağlayan ürünler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz!

Peki zamandan ve enerjiden tasarruf etmemizi sağlayarak yaşamımızı kolaylaştıran kettle nasıl kullanılır? Kettle nasıl çalışır? Merak etmeyin, cevabı oldukça basit! Çoğu markanın kettle modelleri, zaman zaman değişkenlik göstermekle birlikte, yalnızca bir tuşa basarak suyunuzu ısıtabilmenizi sağlayacak kolaylıkta tasarlanır. Siz de ''En iyi kettle hangisi?'' sorusunun cevabını merak ediyorsanız, özenle derlediğimiz kettle tavsiyelerine bir göz atın.

Geniş iç kapasite : Fakir Ojo Kettle

Mavi renkli LED ışık göstergesine ve şeffaf, ısıya dayanıklı cam gövdeye sahip olan Fakir Ojo Kettle, şık görünümü ve ergonomik tasarımıyla ilgi çekiyor. 1,8 litrelik geniş iç hacme sahip olan bu kettle, aynı zamanda paslanmaz çelik rezistansa ve güvenlik kilitli bir kapağa sahip. Aşırı ısınma ve susuz kalmaya karşı geliştirilmiş özel güvenlik sistemi ile donatılmış olması da ürünün avantajlarından. Ürünü fiyat/performans açısından son derece başarılı bulduğumuzu da belirtelim.

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Çarpıcı görünüm : Tefal Loft Kettle

Cilalı krom detayları ve çizgili, seramik görünümlü tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Tefal Loft, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Tek seferde 7 bardağı doldurabilmenizi sağlayan bu ısıtıcının kapasitesi tam 1,7 litre. Isıtıcının yan tarafında içerisinde kalan su miktarını rahatlıkla görebilmeniz için tasarlanmış bir su seviyesi göstergesi de bulunuyor. Ayrıca hem içindeki suyu temizliğinden emin olarak kullanabilmeniz hem de cihazın temizliğini daha kolay yapabilmeniz için geliştirilen çıkarılabilir kireç önleyici filtre de bu ısıtıcıyı diğerlerinden farklı kılan özelliklerden.

Kaymayı önleyici özel tabana ve otomatik kapanabilen açma/kapama düğmesine sahip olan bu kettle hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Retro sevenlere : Fakir Goldie Kettle

Fakir Goldie, son derece farklı ve hoş görünen tasarımıyla özellikle retro stile hayran olanların ilgisini çekiyor. Toplam iç hacmi 1.7 litre olan ısıtıcının gövdesi paslanmaz çelikten üretilmiş. Çıkarılabilir ve yıkanabilir filtresi sayesinde temizliğini son derece rahat bir şekilde yapabileceğiniz bu kettle, aynı zamanda aşırı ısınmaya karşı güvenlik sistemi bulunduruyor. Fakir Goldie Kettle, kablo saklama yuvası olması ve beyaz, kırmızı, mor, rose ve turkuazdan oluşan geniş renk skalası sayesinde dış görünüşüyle de diğer kettle modelleri arasında öne çıkıyor.

Siz de son derece pratik, enerji tasarrufu sağlayan ve mutfağınıza renk katacak olan bu ısıtıcıyı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz!

Klasik bir model : Philips Daily Collection Kettle

Yassı ısıtma yüzeyi ile çoklu güvenlik sistemi içeren bu kettle, mikro gözenekli filtresiyle ufacık kireç parçacıklarını dahi kolaylıkla süzebiliyor. Böylelikle ısıttığınız su; daha berrak, temiz ve hijyenik oluyor. Geniş ağızlı ve yaylı kapağı ile kordonsuz ve 360 derece dönebilen tabanı sayesinde kullanıcılara büyük kullanım rahatlığı sağladığını da söyleyebiliriz. İç haznesi ve gövdesi paslanmaz çelikten üretilen Philips Daily Collection Kettle, dayanıklılık ve güvenlik konularında da oldukça iddialı.

Klasik ve sade tasarımıyla beğeni toplayan bu kettle hakkında buraya tıklayarak daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.

Kettle teknolojisinde son nokta : Xiaomi Mi Smart Bluetooth Pro

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Xiaomi'ye ait bu kettle, tıpkı markanın diğer ürünleri gibi sade bir tasarıma sahip. 1.5 litrelik kapasitesi bulunan bu ürünün diğer kettle modellerinin arasından sıyrılmasını sağlayan birçok özelliği var. Bu ısıtıcıyı kullanırken iş yerinizde, okulunuzda, otobüste veya evinizden uzak herhangi bir yerde ''Fişi çektim mi acaba?'' sorusunun aklınıza takılması imkansız! Telefonunuza saniyeler içerisinde indireceğiniz ''Mi Home'' uygulamasıyla uzaktan kontrol edebileceğiniz bu ürünün, akıllı su sıcaklığı kontrolü özelliği de var. Ayrıca ısı yalıtımlı iç kaplaması sayesinde ısıttığınız su, cihaz içerisindeyken 12 saat boyunca sıcaklığını koruyor!

Önceden tanımladığınız sıcaklık profiline göre ısıtma işlemi yapabileceğiniz bu muhteşem ürünü incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Kontrol sizde : Siemens Sensor for Senses

Elektrikli ev eşyası alışverişlerinde sıkça tercih edilen Siemens'e ait bir kettle önerisi ile devam ediyoruz. Bordo, siyah ve gri renk seçenekleri bulunan bu kettle, özgün ve modern tasarımıyla beğeni topluyor. 2400 watt güç değerine sahip bu modelin iç hacmi 1.5 litre. Ürünün en büyük avantajlarından biriyse ısı seçimini tamamen size bırakıyor olması. Seçebileceğiniz sıcaklık değerleri ise 70, 80, 90 ve 90+. Aynı zamanda ''Keep Warm'' sensörüyle içerisindeki sıvıyı tam 30 dakika boyunca sıcak tutabilme özelliğine sahip.

Kapağını düğmeyle açıp kapatarak tek elinizle kullanabileceğiniz bu ısıtıcının renk seçeneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Tasarım harikası : Delonghi Brillante KBJ 2001

Sırada son derece farklı ve özgün tasarımıyla ilgi odağı olan bir kettle var. Klasik İtalyan stilini modern dokunuşlarla harmanlayan Delonghi Brillante'ın en öne çıkan özelliği şüphesiz ki, şık görüntüsü. Plastik bir gövdeye sahip olan bu ürünün iç hacmi 1.7 litre. Düşük elektrik tüketimi konusunda iddialı olan bu kettle, su seviye göstergesi ve kablo saklama yuvasına da sahip. Mutfağınıza şık bir dokunuş yapacak bir ürün arayışındaysanız, beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip bu kettle tam da size göre!

Beyaz rengini incelemek veya satın almak için buraya, siyah rengini incelemek veya satın almak içinse buraya tıklayabilirsiniz.

Düşük fiyat-yüksek performans : Schafer Fluent Kettle

Küçük ev aletlerinin meşhur markası Schafer, bu sefer tam bir fiyat/performans ürünüyle karşımızda. Schafer Fluent elektrikli su ısıtıcısı; beyaz, gri, kırmızı ve mor renk seçenekleri ile son derece basit ve klasik bir tasarıma sahip. 1.7 litrelik iç hacmi, otomatik kapanma özelliği ve 360 derece dönebilen plastik gövdesiyle teknik açıdan diğer kettle modelleri ile arasında büyük bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Ama fiyatının da onlara kıyasla çok daha uygun olduğunu da eklemek gerek!

İç haznesi gıda kodeksine uygun olarak üretilmiş bu uygun fiyatlı kettle hakkındaki yorumları okumak, ayrıntılı bilgi edinmek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Düşük enerji tüketimi-yüksek iç hacim : Arzum AR3015 Bollente Kettle

Küçük ev aletlerinin en işlevsel ürünlerinden olan kettle önerisi verirken, Arzum'un ürünlerinden söz etmesek olmazdı. Arzum AR3015 tamı tamına 2 litrelik sıvı alma kapasitesine sahip ve bu geniş iç kapasitesi sayesinde diğer kettle modelleri arasında epey öne çıkıyor. Düşük enerji tüketimi konusunda oldukça iddialı ve tam bir fiyat/performans ürünü olan bu kettle, şık ve sade bir plastik gövdeye sahip.

Siz de uzun ömürlü paslanmaz çelik rezistansı ve 1 kilogramlık hafif yapısıyla beğeni toplayan bu ürüne mutfaklarınızda yer ayırmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Retroseverler buraya : Russel Hobbs-Retro Kettle

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Retroseverler için son derece şık görünümlü bir kettle önerisi daha! Eğer siz de retro ya da vintage tarzda tasarlanmış ürünlerden hoşlanıyorsanız, bu önerimiz tam da size göre. Retro Ribbon; kullanım kolaylığı sağlayan yumuşak tutma sapı, şeffaf su seviyesi göstergesi ve özgün görünümlü su sıcaklığı göstergesiyle muhteşem bir görüntüye sahip. Aynı zamanda 1.7 litrelik iç kapasitesi sayesinde tek seferde 6 fincanı bile doldurabilmenizi sağlıyor. Ayrıca 1/2/3 fincanlık ısıtma seçeneklerinden birini seçmeniz durumunda, 1 fincan suyu yalnızca 55 saniye kadar kısa bir sürede kaynatarak zamandan çok daha fazla tasarruf edebiliyorsunuz.

%66'ya kadar enerji tasarrufu sağlayan ve kırmızı ile siyah renkleri bulunan bu kettle modelini buradan inceleyebilirsiniz.

Zarif ve sofistike tasarım : Delonghi Icona Vintage

Delonghi'den vintage sevenleri heyecanlandıran bir özgün tasarım daha! Mavi, yeşil, krem ve kırmızı renkleri bulunan, paslanmaz çelik gövdeye sahip Delonghi Icona Vintage Kettle'ın iç kapasitesi de 1.7 litre. Russel Hobbs'un retro tasarımında kullanılan şeffaf su seviyesi göstergesi bu modelde de mevcut. Bu ısıtıcı, filtresinin çıkarılabilir ve yıkanabilir oluşu sayesinde uzun yıllar kullanılabilirlik vadediyor. Üstelik kablo saklama haznesinin bulunması dolayısıyla kullanılmadığı zamanlarda da zarif ve estetik görüntüsünden hiçbir şey kaybetmiyor ve tam 3 seviyeli bir güvenlik sistemine sahip.

Delonghi Icona Vintage Kettle hakkındaki yorumları okumak veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Klasik tasarımlardan bir diğeri : Karaca Inox 2203

Gümüş renkli paslanmaz çelikten yapılmış gövdesiyle klasik ancak gösterişli bir tasarıma sahip olan Karaca Inox Kettle; enerji tasarrufu ve düşük elektrik tüketimi konusundaki iddialı modellerden. 1.7 litrelik iç kapasiteye sahip olan bu kettleda da aşırı ısınmaya karşı geliştirilmiş olan özel güvenlik sistemi mevcut. Su kaynadığı anda kendi kendini kapatabilen bu cihaz da fiyat/performans ürünü olarak nitelendirilebilir. Üstelik son derece ergonomik bir biçimde tasarlanmış ve uzun süreli kullanımda da muadillerine oranla epey dayanıklı.

Son derece iddialı olan bu ürünü incelemek veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Modern görünüm-ergonomik tasarım : Vestel Sefa 5000 R

Klasik modellerden vazgeçemeyip yine de farklılık isteyenler için harika bir kettle önerisi ile devam ediyoruz! Rose ve siyah renklerinin harmanlanmasıyla ortaya çıkmış oldukça modern bir tasarıma sahip olan Vestel Sefa 5000 R; 1.8 litrelik son derece geniş bir sıvı alma kapasitesine sahip. Paslanmaz çelikten imâl edilmiş gövdesi ve gizli rezistansı ile çıkarılabilir ve yıkanabilir kireç filtresi de cabası! Bu özellikleri sayesinde uzun süreli kullanımlarda dahi dayanıklılığından hiçbir şey kaybetmeyeceğini vadediyor.

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