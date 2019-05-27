Mynet Trend

Her satırı iğrenç! İlişkiye girerken çektiği görüntüleri...

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 27.05.2019 19:34 | Son Güncelleme

Kayseri'de, Muhammed V.'nin (27), daha önce ilişkiye girerken çektiği görüntüleri ailesine göndereceğini söyleyerek, tehdit ettiği sevgilisi S.Ç.'ye (25) cinsel istismarda bulunmak suçundan 33 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı.

Her satırı iğrenç! İlişkiye girerken çektiği görüntüleri...

Merkez Melikgazi İlçesi’nde geçen 29 Şubat'ta meydana gelen olayda S.Ç. adlı kız, 2012 yılından bu yana birlikte olduğu sevgilisi Muhammed V.'den ayrılmak istedi. Muhammed V., daha önce ilişkiye girerken cep telefonu ile çektiği görüntü ve fotoğrafları ailesine vereceğini söyleyerek tehdit ettiği S.Ç. ile arkadaşının evinde buluştu. Muhammed V., ayrılmak isteyen sevgilisine burada cinsel istismarda bulundu. S.Ç., olayın ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

33 YIL HAPİS TALEBİ

Muhammed V., Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'şantaj' suçlarından 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada S.Ç. de hazır bulundu.

S.Ç, şikâyetçi olduğunu söyleyerek, "Beni eve çağırdı ve 'Gelmezsen ağabeyine ve babana mesaj yazarım' diyerek, tehdit etti. Eve gittiğimde de, 'Benimle birlikte olmadan buradan çıkmayacaksın' dedi. Ardından da ilişkiye zorladı. Telefonu ile kayıt aldığını bilmiyordum. Fark edince tepki gösterdim. Bileğine, tırnağımın izleri çıktı. 'Sen benim hayatımı mahvettin, bunun bir bedeli olmalı' diyerek 500 TL istedi. Görüntüleri ailemle paylaşacağını söylediği için 500 lira verdim" diye konuştu.

"KENDİ RIZASI İLE BİRLİKTE OLDUK"

Suçlamaları reddeden ve ilişkinin rıza ile olduğunu öne süren sanık Muhammed V. ise, "Zorla ilişkiye girmedik. Kendi rızası ile birlikte olduk. Tehdit etmedim. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme, verdiği ara kararla Muhammed V.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir?Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir?
Ölü taklidi yapan definecilerle ilgili yeni detaylar Ölü taklidi yapan definecilerle ilgili yeni detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri ilişki cinsel ilişki

En Çok Okunan Trend Haberler

Resmi nikah isteyince dehşet saçtı!

Resmi nikah isteyince dehşet saçtı!

Göztepe maçına Ebru Şancı'nın öpücüğü damga vurdu

Göztepe maçına Ebru Şancı'nın öpücüğü damga vurdu

Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü

Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü

Karadeniz'de hiçbir şey imkansız değildir!

Karadeniz'de hiçbir şey imkansız değildir!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada birinin öldüğünü görmek ne demek? Rüyada birinin ölmesi ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir?

Ölü taklidi yapan definecilerle ilgili yeni detaylar

Ölü taklidi yapan definecilerle ilgili yeni detaylar

Down Sendromlu bu genç kız tüm dünyaya örnek oldu! Engelleri aşıp...

Down Sendromlu bu genç kız tüm dünyaya örnek oldu! Engelleri aşıp...

Karadeniz kıyıları için 'erezyon' uyarısı!

Uzman isim "Endişe duyuyoruz" diyerek uyardı!

İstanbul'da taksiciye pitbull ve bıçaklı gasp

Taksiciye pitbull ile dehşeti yaşattılar

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Afrika sıcakları geliyor

Bu saatlere dikkat: Ekstrem değerlere ulaşacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.