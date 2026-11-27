Tam teknik özelliklerinin internete sızmasından neredeyse bir gün sonra, HMD Rise Hindistan’da resmen piyasaya sürüldü. Telefon, 5.000 mAh batarya ve tek bir 13 MP arka kamera gibi özelliklere sahip.

İŞTE HMD RISE'IN ÖZELLİKLERİ

4G destekli telefon, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanıyla eşleştirilmiş Unisoc 9863A sekiz çekirdekli yonga seti ile çalışıyor. Depolama alanı bir microSD kart aracılığıyla 128 GB'a kadar genişletilebiliyor.

HMD Rise'ın ön tarafında, 5 MP selfie kamerasını barındıran su damlası çentiğine sahip 6,517 inçlik bir LCD ekran bulunuyor. Arka tarafta ise 13 MP ana kamera ve bir LED flaş bulunuyor.

HMD Rise, 5.000 mAh batarya ve 3,5 mm kulaklık jakına sahip. Telefon Android 16 Go Edition ile çalışıyor. HMD, 2 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri vaat ediyor. 22 Hint dilini destekleyen Indus AI asistanı da cihazla birlikte sunuluyor.

Çift tonlu bir tasarıma sahip olan cihaz, Emerald Gold, Indigo Silver ve Midnight renk seçenekleriyle sunuluyor.

HMD RISE'IN FİYATI

HMD Rise, 2 Aralık'tan itibaren Hindistan merkezli bir e-ticaret platformu üzerinden 9.999 Hindistan Rupisi fiyatla satışa sunulacak.

Kaynak: GSMArena